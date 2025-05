Una: बाथू में भीषण अग्निकांड, प्रवासियों के 7 आशियाने जलकर राख

Edited By Vijay, Updated: 18 May, 2025 07:40 PM

औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल के पास स्थित बाथू काॅमन फैसिलिटी सैंटर के समीप पेश आई आग की घटना में प्रवासी मजदूरों की 7 झुग्गियां जलकर राख हो गईं।

टाहलीवाल (गौतम): औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल के पास स्थित बाथू काॅमन फैसिलिटी सैंटर के समीप पेश आई आग की घटना में प्रवासी मजदूरों की 7 झुग्गियां जलकर राख हो गईं। इस अग्निकांड में झुग्गियों में रखा घरेलू सामान, खाद्य वस्तुएं और कपड़े आदि सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। प्राथमिक अनुमान के अनुसार इस हादसे में करीब 90 हजार रुपए की संपत्ति का नुक्सान हुआ है। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग अचानक लगी और देखते ही देखते सात झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि मजदूरों को सामान निकालने का मौका भी नहीं मिल सका। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दमकल चौकी टाहलीवाल से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे अन्य झुग्गियां जलने से बच गईं। यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था।

दमकल चौकी टाहलीवाल से फायर ब्रिगेड की टीम में दर्शन सिंह, विजय कुमार, चालक धर्मपाल व विजय सिंह शामिल रहे, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को नियंत्रित किया। फिलहाल अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट या किसी असावधानीवश हुआ हो सकता है।

