खैर तस्करी का भंडाफोड़: इंदौरा में वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, मोछों से भरा ट्रक पकड़ा

इंदौरा (दुर्गेश) : वन परिक्षेत्र इंदौरा के अंतर्गत एक बड़ी खैर तस्करी की कोशिश नाकाम हो गई है, जिसमें विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कारवाई के दौरान खैर के मौछों से लदा एक ट्रक ( एच.पी. 38 एच 7623 ) पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। यह सफलता वन परिक्षेत्र अधिकारी इंदौरा के नेतृत्व में गई टीम को मिली। वहीं उक्त मामले के बाद इंदौरा क्षेत्र खैर तस्करी के मामले को लेकर फिर सुर्खियों में है। बता दें कि बीती रात भदरोआ वन रेंज के बाड़ी खड्ड में वन विभाग की टीम ने उक्त ट्रक को पकड़ा, जो खैर हार्टवुड से लदा हुआ था। ट्रक को कब्जे में लेकर भदरोआ रेंज कार्यालय में खड़ा कर दिया गया है।

पकड़े गए मौच्छौं पर नहीं है हैमर-नंबर

वन परिक्षेत्र अधिकारी जगजीत चावला ने जानकारी दी कि नाके के दौरान पकड़े गए ट्रक की जांच में पाया गया कि ट्रक में कुल 180 मोछे (लट्ठे) खैर हार्टवुड के भरे हुए हैं। इनमें हरे और सूखे दोनों तरह के मोछे शामिल हैं। ट्रक और बरामद माल आकाशदीप नामक व्यक्ति का बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मामले में वन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी।

वहीं जब पंजाब केसरी की टीम मौके पर पहुंची, तो ट्रक में रखे अधिकांश लट्ठों पर कोई हैमर मार्क या नंबर का न होना इसके अवैध कटान होने का संशय पुख्ता कर कर रहा है और जिससे प्रतीत हो रहा है कि यह अवैध कटान कर मोटा मुनाफा कमाए जाने की बड़ी कोशिश थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। ऊधर डी.एफ.ओ. नूरपुर ( अतिरिक्त प्रभार ) निशांत पराशर ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि इंदौरा क्षेत्र में खैर तस्करी की गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है, जिस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए गए व विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी की गई। जिसमें यह सफलता मिली है। वहीं इस संदर्भ में आकाशदीप उर्फ दीपा, निवासी बाड़ी खड्ड ( लोधवां ) पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगामी कारवाई अमल में लाई जा रही है।

ई बे बिल पंजाब का, ट्रक पकड़ा गया हिमाचल में

इस मामले की जांच में आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी ने भी अहम जानकारी दी। राज्य आबकारी एवं कराधान के सहायक अधिकारी सुमीर जामवाल ने बताया कि उक्त नंबर धारक ट्रक को ऑनलाइन ट्रैक करने पर पता चला है कि इसका ई - बे बिल रूपनगर (रोपड़) से करनाल का बना हुआ है। लेकिन जहां से ट्रक पकड़ा गया, वह रास्ता उस रूट से बिल्कुल मेल नहीं खाता, उल्टा बिल का रूट पंजाब का है और ट्रक हिमाचल में पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और आगे की कार्रवाई जांच पूरी होने के बाद की जाएगी।