  • राष्ट्रीय राजमार्ग 503 पर लोअर सुनहेत के पास एक बड़ा पेड़ गिरा... लगा लंबा जाम

Edited By Jyoti M, Updated: 27 Aug, 2025 02:20 PM

a big tree fell near lower sunhet on national highway 503

राष्ट्रीय राजमार्ग 503 पर लोअर सुनहेत के पास एक बड़ा पेड़ गिर जाने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। इस घटना के कारण सड़क के दोनों ओर करीब एक-एक किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

देहरा (सेठी): राष्ट्रीय राजमार्ग 503 पर लोअर सुनहेत के पास एक बड़ा पेड़ गिर जाने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। इस घटना के कारण सड़क के दोनों ओर करीब एक-एक किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और यातायात को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन एनएच विभाग की टीम अभी तक मौके पर नहीं पहुंची है।

हैरानी की बात यह है कि एनएच विभाग के एसडीओ का कार्यालय घटनास्थल से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है, इसके बावजूद विभाग की लापरवाही से लोग पिछले एक घंटे से अधिक समय से परेशान हैं। कई यात्री और वाहन चालक जाम में फंसे हुए हैं और विभाग के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं ताकि रास्ता साफ हो सके।

