सोनीपत में दर्दनाक हादसा: दिल्ली जा रही HRTC की बस ट्रक से टकराई, कई यात्री घायल

हिमाचल डेस्क। हरियाणा के सोनीपत में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। मंगलवार सुबह नेशनल हाईवे-44 पर हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की एक बस ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में बस ड्राइवर सहित 10 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

यह दुर्घटना सोनीपत के बहालगढ़ फ्लाईओवर पर हुई। जानकारी के अनुसार, HRTC की बस पालमपुर से दिल्ली जा रही थी। सुबह लगभग 5 बजे जब बस फ्लाईओवर से गुजर रही थी, तभी उसके आगे चल रहे एक ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। तेज रफ्तार होने की वजह से बस चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और बस ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

हादसे के बाद बस में चीख-पुकार मच गई और यात्रियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आस-पास मौजूद लोग और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि घायलों में से कुछ की हालत गंभीर है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और ट्रक चालक की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।