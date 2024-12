Hamirpur: दिव्यांगजनों को डिसेबिलिटी से नहीं, उनकी एबिलिटी से पहचानें : एसडीएम

अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के उपलक्ष्य पर मंगलवार को एनजीओ भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एसडीएम संजीत सिंह ने मुख्यातिथि के रूप में भाग लिया।

हमीरपुर (ब्यूरो): अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के उपलक्ष्य पर मंगलवार को एनजीओ भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एसडीएम संजीत सिंह ने मुख्यातिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित दिव्यांगजनों को बधाई देते हुए एसडीएम ने कहा कि हर दिव्यांगजन में कोई न कोई प्रतिभा एवं क्षमता होती है। हमें उस प्रतिभा एवं क्षमता की पहचान करके उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें दिव्यांगजनों को उनकी डिसेबिलिटी से नहीं, बल्कि उनकी विशेष एबिलिटी यानि क्षमता से पहचानना चाहिए।

एसडीएम ने बताया कि इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस का थीम ‘एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए दिव्यांगजनों के नेतृत्व को बढ़ावा देना’ भी यही संदेश देता है। कार्यक्रम के आयोजन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और दिव्यांगजनों से संबंधित संस्थाओं की सराहना करते हुए एसडीएम ने कहा कि इस विशेष दिवस पर दिव्यांगजनों, विशेषकर दिव्यांग बच्चों को अपनी प्रतिभा एवं क्षमता के प्रदर्शन का अवसर मिला है और उन्हें एक ही जगह पर कई सुविधाएं भी उपलब्ध हुई हैं। उन्होंने दिव्यांगजनों को व्हिलचेयर और कई अन्य आवश्यक उपकरण वितरित किए तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले दिव्यांग बच्चों को पुरस्कार एवं उपहार प्रदान किए।

इससे पहले जिला कल्याण अधिकारी बलदेव सिंह चंदेल ने मुख्यातिथि, अन्य अतिथियों, दिव्यांगजनों से संबंधित संस्थाओं के पदाधिकारियों तथा सभी दिव्यांगजनों का स्वागत किया तथा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से भी अवगत करवाया, जबकि दिव्यांग बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता भी आयोजित की गई तथा मेडिकल जांच शिविर लगाया गया।

इस अवसर पर डीआरडीए की परियोजना अधिकारी अस्मिता ठाकुर, मेडिकल काॅलेज अस्पताल के डॉ. विवेक कुमार, डॉ. दिशा शर्मा, डॉ. महेंद्र सिंह, डॉ. सोमेश गुप्ता, जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र के फीजियो अनिल कुमार, मनोज कुमार, तहसील कल्याण अधिकारी सरोज कुमारी, सतीश कुमार, सिमरो शर्मा, अन्य अधिकारी, पहचान संस्था की अध्यक्ष चेतना शर्मा, रविकांत, राजन कुमार और अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

