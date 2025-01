Chamba: विधानसभा अध्यक्ष ने किया पुलिस थाना सिंहुता व डीएसपी कार्यालय चुवाड़ी का शुभारंभ

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पुलिस थाना सिंहुता व उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय चुवाड़ी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस चौकी सिंहुता को...

सिहुंता (नागेश): विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पुलिस थाना सिंहुता व उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय चुवाड़ी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस चौकी सिंहुता को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करना इस क्षेत्र के लोगों की चिरलंबित मांग थी, जिसे सरकार ने न केवल पूरा किया बल्कि चुवाड़ी को डीएसपी कार्यालय की सौगात भी दी। इसके अलावा हटली में पुलिस चौकी को भी प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया है। उन्होंने बताया कि जहां पूर्व में पुलिस चौकी सिंहुता में विभिन्न वर्गों के 32 पद स्वीकृत थे वहीं पुलिस थाना बनने के पश्चात यहां पर 44 पद सृजित होंगे। इसके अलावा चुवाड़ी में डीएसपी कार्यालय खुलने से वहां पर डीएसपी के अलावा लगभग 5 अन्य पद भी सृजित होंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित करना आवश्यक है। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि भटियात विधानसभा क्षेत्र की पड़ोसी राज्य पंजाब व जम्मू और कश्मीर के साथ सीमा लगती है। इसलिए सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के अलावा व मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए इस क्षेत्र में पुलिस विभाग का सुदृढ़ीकरण परम आवश्यक है।

चुवाड़ी व सिंहुता में मिनी सचिवालय भवनों का निर्माण जल्द होगा शुरू

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि शीघ्र ही चुवाड़ी तथा सिंहुता में मिनी सचिवालय भवनों का निर्माण शुरू किया जाएगा, ताकि इन दोनों स्थानों पर सभी विभागों के कार्यालयों को एक ही छत के नीचे स्थापित कर क्षेत्र के लोगों को लाभांवित किया जा सके। उन्होंने कहा कि जोत क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र में लोगों को अधिक के अधिक रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें।

23 पंचायतों की 40 हजार आबादी को मिलेगी सुविधा

एसपी अभिषेक यादव ने सिंहुता में पुलिस चौकी को स्तरोन्नत कर पुलिस थाना बनाने तथा उपमंडल मुख्यालय चुवाड़ी में डीएसपी कार्यालय आरंभ करवाने के लिए आभार व्यक्त किया। अभिषेक यादव ने बताया कि सिंहुता पुलिस थाना के अंतर्गत इस क्षेत्र की 23 ग्राम पंचायतों की लगभग 40 हजार की आबादी है। पुलिस थाना सिंहुता बनने से लोगों को चुनावों के दौरान अपने हथियार जमा करवाने के अलावा चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी अब चुवाड़ी नहीं जाना पड़ेगा बल्कि उन्हें यह सुविधा अब पुलिस थाना सिंहुता में ही उपलब्ध होगी।

ये रहे मौके पर मौजूद

इस अवसर पर राज्य वन निगम के निदेशक कृष्ण चंद चेला, भटियात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय कंवर, कांगड़ा सहकारी बैंक के निदेशक राज कुमार चंबयाल, ग्राम पंचायत सिंहुता के प्रधान अनिल कुमार, एसपी अभिषेक यादव, एएसपी शिवानी महेला, एसडीएम भटियात पारस अग्रवाल, डीएफओ डल्हौजी रजनीश महाजन, डीएसपी चुवाड़ी योग राज चंदेल, अधीशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग नरेंद्र चौधरी, अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग राकेश ठाकुर, अधिशासी अभियंता एचपीएससीबीएल पंकज राठौर आदि मौजूद रहे।

