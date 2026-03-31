पुलिस ने रुकने का किया इशारा...चालक ने दौड़ा दी जीप, अवैध शराब की 200 पेटियों के साथ धरा तस्कर

हिमाचल प्रदेश में अवैध शराब और नशा माफिया के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांगड़ा पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए 200 पेटी अवैध शराब की खेप पकड़ी है।

कांगड़ा (कालड़ा): हिमाचल प्रदेश में अवैध शराब और नशा माफिया के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांगड़ा पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए 200 पेटी अवैध शराब की खेप पकड़ी है। शराब तस्करी कर रहा आरोपी पुलिस को देखकर गाड़ी भगा ले गया था, जिसे पुलिस ने पीछा करके धर दबोचा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कांगड़ा पुलिस थाना की एक टीम इलाके में नियमित गश्त रही थी। इसी दौरान खोली क्षेत्र के समीप पुलिस को एक संदिग्ध पिकअप जीप आती हुई दिखाई दी। पुलिस टीम ने जब चालक को चैकिंग के लिए रुकने का इशारा किया, तो वह पुलिस को देखकर घबरा गया। चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय एक्सीलेटर दबा दिया और पिकअप को तेज रफ्तार में भगा ले गया। तस्कर को इस तरह भागता देख पुलिस टीम ने भी तुरंत मुस्तैदी दिखाई और अपनी गाड़ी से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ ही दूरी पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए पिकअप को रुकवा लिया और चालक को मौके पर ही धर दबोचा।

पुलिस ने जब पिकअप की तलाशी ली, तो उसके अंदर से शराब की 200 पेटियां बरामद हुईं। जब चालक से इतनी भारी मात्रा में शराब ले जाने के परमिट और वैध दस्तावेज मांगे गए, तो वह कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका। कांगड़ा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पकड़ी गई 200 पेटी शराब और तस्करी में इस्तेमाल किए गए पिकअप वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है। शराब तस्करी के आरोप में पकड़े गए गाड़ी चालक की पहचान विशाल कुमार के रूप में हुई है, जो कांगड़ा जिले के शाहपुर का रहने वाला है।

पुलिस ने आरोपी विशाल कुमार के विरुद्ध कांगड़ा पुलिस थाना में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39(1)A के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब आरोपी से सख्ती से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि शराब का यह इतना बड़ा जखीरा कहां से लाया गया था और इसे कहां सप्लाई किया जाना था।

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