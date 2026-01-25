Main Menu

हिमाचल बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न में किया बड़ा बदलाव, 3 मार्च से शुरू होंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं; 30 अप्रैल तक परिणाम

Edited By Swati Sharma, Updated: 25 Jan, 2026 01:00 PM

hpbose exam himachal board has made a major change to the exam pattern

Himachal Board Datesheet: लाखों छात्रों और अभिभावकों के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने वार्षिक परीक्षा-2026 का कार्यक्रम घोषित किया है। निष्पक्षता और छात्र कल्याण को ध्यान में रखते हुए परीक्षा पद्धति में...

Himachal Board Datesheet: लाखों छात्रों और अभिभावकों के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने वार्षिक परीक्षा-2026 का कार्यक्रम घोषित किया है। निष्पक्षता और छात्र कल्याण को ध्यान में रखते हुए परीक्षा पद्धति में कई बड़े सुधार किए गए हैं। यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एचपीबीओएसई के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं, जिनमें राज्य मुक्त विद्यालय (एचपीएसओएस) की परीक्षाएं भी शामिल हैं, 3 मार्च से एक साथ शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने परीक्षाओं के समय पर संचालन और परिणामों की शीघ्र घोषणा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची तैयार की है।

बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में अहम बदलाव

एक महत्वपूर्ण सुधार पर प्रकाश डालते हुए डॉ. शर्मा ने कहा कि विभिन्न प्रश्न पत्र श्रृंखलाओं (ए, बी, सी) से संबंधित लंबे समय से चली आ रही शिकायत का समाधान कर दिया गया है। इस वर्ष से तीनों श्रृंखलाओं में समान प्रश्न होंगे, केवल प्रश्नों के क्रम में फेरबदल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे कठिनाई स्तर में एकरूपता, निष्पक्ष मूल्यांकन और मेरिट सूची की विश्वसनीयता में वृद्धि सुनिश्चित होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप और छात्रों को जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए, बोर्ड ने प्रश्न पत्र प्रारूप को आधुनिक बनाया है। कुल अंकों का बीस प्रतिशत बहुविकल्पीय प्रश्नों (एमसीक्यू) पर आधारित होगा। परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए, मॉडल प्रश्न पत्र और एक विस्तृत प्रश्न बैंक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। वहीं, प्रैक्टिकल परीक्षाएं 20 से 28 फरवरी के बीच आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने कहा छात्रों के रोल नंबर और प्रवेश पत्र जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

30 अप्रैल तक परिणाम घोषित करने का लक्ष्य

बोर्ड ने बताया कि इस वर्ष लक्ष्य रखा गया है कि 30 अप्रैल 2026 तक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएं। समयबद्ध परिणाम जारी होने से छात्रों को कॉलेज प्रवेश और काउंसलिंग प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

इसके साथ ही बोर्ड ने परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को निर्देश दिए हैं कि वे परीक्षा शुरू होने से कम से कम आधा घंटा पहले अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना सुनिश्चित करें। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय के बाद पहुंचने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।
 

