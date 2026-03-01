हिमाचल: व्यास नदी में नहाते समय हुआ बड़ा हादसा, 4 युवक डूबे; 3 को लोगों ने बचाया, एक की तलाश जारी

हिमाचल डेस्क: जिला हमीरपुर और कांगड़ा की सीमा पर स्थित भड़ोली के समीप व्यास नदी में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां नदी में नहाने उतरे चार युवक अचानक गहरे पानी में डूबने लगे। स्थानीय लोगों की त्वरित कार्रवाई से तीन युवकों को तो सकुशल बचा लिया...

हिमाचल डेस्क: जिला हमीरपुर और कांगड़ा की सीमा पर स्थित भड़ोली के समीप व्यास नदी में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां नदी में नहाने उतरे चार युवक अचानक गहरे पानी में डूबने लगे। स्थानीय लोगों की त्वरित कार्रवाई से तीन युवकों को तो सकुशल बचा लिया गया, लेकिन एक युवक का अभी भी कोई सुराग नहीं लगा है।

व्यास नदी में नहाने के लिए उतरे थे युवक

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चार युवक रविवार को भड़ोली के पास व्यास नदी में नहाने के लिए उतरे थे। इस दौरान, अचानक उनमें से एक युवक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे बचाने के प्रयास में उसके तीन अन्य साथी भी नदी के तेज बहाव में फंस गए। चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ट्यूब तथा अन्य साधनों की मदद से तीन युवकों को सकुशल बाहर निकाल लिया। हालांकि, बचाव के इस प्रयास में चौथा युवक पानी के तेज बहाव में ओझल हो गया।

बचाव कार्यों में जुटी NDRF और SDRF

युवक के लापता होने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। पहले ग्रामीणों ने ट्यूब और अन्य साधनों से युवक को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में मौके पर पहुंची SDRF और NDRF की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया। नादौन और ज्वालाजी पुलिस के जवान भी घटना स्थल पर मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ बचाव दल का सहयोग कर रहे हैं।

तेज बहाव बना बड़ी चुनौती

बचाव अभियान में जुटे अधिकारियों ने बताया कि नदी का जलस्तर और तेज बहाव तलाशी कार्य में सबसे बड़ी बाधा बन रहे हैं। लापता युवक की आयु लगभग 22 वर्ष बताई जा रही है। लापता युवक को ढूंढने के लिए गोताखोरों की मदद ली जा रही है, लेकिन देर शाम तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। वहीं, इस हृदयविदारक घटना के बाद प्रशासन ने एक बार फिर आम लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे नदी-नालों के पास जाने से परहेज करें। प्रशासन का कहना है कि नदियों का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है और पानी की गहराई का अनुमान लगाना मुश्किल होता है, इसलिए जान जोखिम में न डालें।