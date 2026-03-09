Himachal: 12वीं फिजिक्स की परीक्षा में पकड़े नकलची

Edited By Kuldeep, Updated: 09 Mar, 2026 09:22 PM
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से सोमवार को 12वीं कक्षा की फिजिक्स विषय की परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान नकल रोकने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से गठित उड़नदस्तों ने प्रदेश भर में तीन विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर नकल के 3 मामले पकड़े।
धर्मशाला (सुनील): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से सोमवार को 12वीं कक्षा की फिजिक्स विषय की परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान नकल रोकने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से गठित उड़नदस्तों ने प्रदेश भर में तीन विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर नकल के 3 मामले पकड़े। नकल के ये मामले मंडी, ऊना और कांगड़ा जिला में पकड़े गए हैं। शिक्षा बोर्ड के सचिव डा. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि नकल पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। बोर्ड के उड़नदस्ते भी नकल के मामलों पर नजर रख रहे हैं।