Himachal: 12वीं फिजिक्स की परीक्षा में पकड़े नकलची

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से सोमवार को 12वीं कक्षा की फिजिक्स विषय की परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान नकल रोकने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से गठित उड़नदस्तों ने प्रदेश भर में तीन विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर नकल के 3 मामले पकड़े।