समूह में भीषण सड़क हादसा: घर में जा घुसी कार... मची चीख-पुकार

Edited By Jyoti M, Updated: 09 Feb, 2026 10:13 AM

हिमाचल के समोह इलाके में एक तेज रफ्तार कार काल बनकर आई। यह हादसा इतना भीषण था कि कार सड़क छोड़कर सीधे एक रिहायशी मकान और उससे सटी पशुशाला में जा घुसी। इस टक्कर ने न केवल गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए, बल्कि एक परिवार की संपत्ति को भी भारी नुकसान...

हमीरपुर (बड़सर): हिमाचल के समोह इलाके में एक तेज रफ्तार कार काल बनकर आई। यह हादसा इतना भीषण था कि कार सड़क छोड़कर सीधे एक रिहायशी मकान और उससे सटी पशुशाला में जा घुसी। इस टक्कर ने न केवल गाड़ी के परखच्चे उड़ा दिए, बल्कि एक परिवार की संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुँचाया है।

अचानक मची चीख-पुकार

समोह क्षेत्र में स्थानीय निवासी करम चंद के घर के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अनियंत्रित वाहन ने उनकी पशुशाला और मकान को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दीवारें तक हिल गईं। गाड़ी में सवार एक युवक, जिसकी पहचान सलौणी निवासी आशीष कुमार (25) के तौर पर हुई है, इस हादसे में गंभीर रूप से चोटिल हो गया।

स्थानीय लोग बने मददगार

जैसे ही धमाके की आवाज सुनाई दी, ग्रामीण बिना वक्त गंवाए मौके पर पहुंचे। कार के मलबे से घायल आशीष को बाहर निकाला गया और तुरंत सिविल अस्पताल बड़सर पहुँचाया गया। चिकित्सकों के अनुसार, फिलहाल युवक का उपचार चल रहा है और उसकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

पुलिस तफ्तीश में जुटी

एसपी हमीरपुर, बलबीर सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि "पुलिस टीम मौके पर है और नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है ताकि दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके।"