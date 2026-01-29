भोरंज जाने वाले ध्यान दें: 25 फरवरी तक बंद रहेगी यह मुख्य सड़क, जानें वैकल्पिक रूट

Edited By Jyoti M, Updated: 29 Jan, 2026 09:25 AM
हमीरपुर। हमीरपुर-भोरंज-जाहू सड़क की अपग्रेडेशन के कार्य के चलते इस सड़क पर कैहरवीं और गोला दा गहरा के बीच यातायात अब 25 फरवरी तक बंद किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि कैहरवीं और गोला दा गहरा के बीच मुख्य सड़क पर वाहनों की आवाजाही पहले 10 जनवरी तक बंद की गई थी, लेकिन यह अपग्रेडेशन का कार्य अभी जारी है। इसको देखते हुए अब सड़क के इस हिस्से को 25 फरवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
जिलाधीश ने बताया कि इस दौरान हमीरपुर से भोरंज की ओर जाने वाहन लंबलू से डुघली, डबरेड़ा और नुहाड़ा होते हुए कैहरवीं पहुंच सकते हैं। जबकि भोरंज से हमीरपुर की ओर आने वाले वाहन कैहरवीं से बिरडी, बलोह सड़क को वैकल्पिक रूट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।