  • हत्या या हादसा! हमीरपुर में 1000 फुट गहरी खाई में मिला लापता महिला का शव, इलाके में फैली सनसनी

Edited By Swati Sharma, Updated: 27 Jan, 2026 04:52 PM

the body of the missing woman was found in hamirpur

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुजानपुर क्षेत्र से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। चलोह पंचायत के गरोडू भडीन गांव में सोमवार से लापता 90 वर्षीय वृद्धा का शव लगभग एक हजार फीट गहरी खाई से बरामद किया गया, जिससे इलाके में शोक और चिंता का माहौल है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतका की पहचान भगवती देवी (90) के रूप में हुई है। ग्राम पंचायत प्रधान राजेश कुमार ने बताया कि भगवती देवी सोमवार दोपहर करीब एक बजे अपने घर से निकली थीं, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटीं। परिजनों और ग्रामीणों द्वारा खोजबीन के दौरान उनका शव घर से लगभग एक किलोमीटर दूर 1000 फुट गहरी खाई में पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है।

फोरेंसिक टीम जांच में जुटी

पुलिस के अनुसार, घटना की जांच के लिए मंडी से फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है। फोरेंसिक जांच और अन्य औपचारिकताओं के बाद ही वृद्धा की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है।

 

