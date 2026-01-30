हमीरपुर की इस सड़क पर बसों की आवाजाही 10 फरवरी तक रहेगी बंद

सुजानपुर उपमंडल के अंतर्गत चमियाणा-भरमाड़ सड़क की मरम्मत के कार्य के चलते इस सड़क पर बसों की आवाजाही 10 फरवरी तक बंद की गई है।

हमीरपुर। सुजानपुर उपमंडल के अंतर्गत चमियाणा-भरमाड़ सड़क की मरम्मत के कार्य के चलते इस सड़क पर बसों की आवाजाही 10 फरवरी तक बंद की गई है।

इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि चमियाणा-भरमाड़ सड़क के मरम्मत कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने तथा इसे अतिशीघ्र पूरा करने के लिए इस सड़क पर बसों की आवाजाही 10 फरवरी तक बंद की गई है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से सहयोग की अपील की है।