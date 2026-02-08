Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • DC हमीरपुर के आदेश: 5 मार्च तक बंद रहेगी यह सड़क, अब इस रास्ते से जाएं

DC हमीरपुर के आदेश: 5 मार्च तक बंद रहेगी यह सड़क, अब इस रास्ते से जाएं

Edited By Jyoti M, Updated: 08 Feb, 2026 10:42 AM

dc hamirpur s order this road will remain closed until march 5th

बड़सर उपमंडल के अंतर्गत बुंबलू पुल-समन कोठी-कठियाणा सड़क की मरम्मत एवं अपग्रेडेशन कार्य के चलते इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही 5 मार्च तक बंद की गई है।

हमीरपुर। बड़सर उपमंडल के अंतर्गत बुंबलू पुल-समन कोठी-कठियाणा सड़क की मरम्मत एवं अपग्रेडेशन कार्य के चलते इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही 5 मार्च तक बंद की गई है।

इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि बुंबलू पुल-समन कोठी-कठियाणा सड़क की मरम्मत एवं अपग्रेडेशन कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने तथा इसे अतिशीघ्र पूरा करने के लिए इस सड़क पर यातायात 5 मार्च तक बंद किया गया है। इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक सलौणी-पंजारडा-कुलहेड़ा सड़क से आवाजाही कर सकते हैं। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!