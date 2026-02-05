Hamirpur: कार खाई में गिरी एक कि मौत, 2 घायल

सुजानपुर पुलिस थाना के अंतर्गत कक्कड़ के पास वीरवार देर रात एक कार गहरी खाई में गिर गई। जिसमें 3 लोग सवार थे और एक कि मौत व 2 लोगों के घायल होने का समाचार मिला है।

हमीरपुर (राजीव): सुजानपुर पुलिस थाना के अंतर्गत कक्कड़ के पास वीरवार देर रात एक कार गहरी खाई में गिर गई। जिसमें 3 लोग सवार थे और एक कि मौत व 2 लोगों के घायल होने का समाचार मिला है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान झोखर गांव देसराज(50) पुत्र मंगत राम के रूप में हुई है तथा घायलों को उपचार के लिए सुजानपुर अस्पताल भेज दिया गया है। घायलों में एक राज्यस्थान व एक किन्नौर से बताया जा रहा है। कार में बैठे तीनों लोग ऊहल से भेरडा शादी समारोह में जा रहे थे, इसी दौरान कक्कड़ पोस्टऑफिस के पास यह कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई।