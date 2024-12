Himachal: चम्बा का ऐतिहासिक चौगान नंबर-1 लोगों की आवाजाही के लिए हुआ बंद, जानें क्या है वजह

हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहरों में से एक चम्बा का चौगान नंबर-1 रविवार सुबह 9 बजे से आम लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है।

चम्बा: हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहरों में से एक चम्बा का चौगान नंबर-1 रविवार सुबह 9 बजे से आम लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। यह कदम चौगान की आवश्यक मुरम्मत और रखरखाव कार्यों को पूरा करने के लिए उठाया गया है। हर वर्ष की तरह इस बार भी चौगान नंबर-1 को दिसम्बर माह से लेकर 15 अप्रैल तक बंद रखा जाएगा। इसके तहत चौगान के सभी प्रवेश द्वारों पर कंटीली तारें लगा दी गई हैं ताकि किसी प्रकार की गतिविधि यहां आयोजित न हो सके।

चौगान नंबर-1 न केवल चम्बा जिले की ऐतिहासिक पहचान है, बल्कि यह क्षेत्रीय सांस्कृतिक गतिविधियों और मेलों का मुख्य केंद्र भी है। यहां आयोजित होने वाले मेले, उत्सव और सामूहिक आयोजन न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होते हैं। यही कारण है कि इसकी संरचना और सुंदरता बनाए रखना प्रशासन के लिए प्राथमिकता है।

डीसी चम्बा ने कुछ दिन पहले ही इसके बंद होने की सूचना जारी की थी। इस आदेश के अनुसार, चौगान को साढ़े चार महीने तक पूरी तरह से बंद रखा जाएगा ताकि मरम्मत कार्यों को सही ढंग से अंजाम दिया जा सके। प्रशासन का कहना है कि चौगान की देखभाल न केवल इसकी ऐतिहासिकता को बनाए रखने के लिए जरूरी है, बल्कि यह पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय जनसुविधाओं को भी प्रभावित करता है।

