Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Himachal: अग्निवीर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी, जानें ग्राऊंड टैस्ट की पूरी डिटेल

Himachal: अग्निवीर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी, जानें ग्राऊंड टैस्ट की पूरी डिटेल

Edited By Vijay, Updated: 08 Aug, 2025 04:05 PM

admit card issued for agniveer recruitment know full details of ground test

सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर ने भर्ती वर्ष 2025-26 के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेडसमैन (दसवीं पास) और अग्निवीर ट्रेडसमैन (आठवीं पास) पदों के ग्राऊंड टैस्ट के एडमिट कार्ड 6 अगस्त को जारी...

धर्मशाला: सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर ने भर्ती वर्ष 2025-26 के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेडसमैन (दसवीं पास) और अग्निवीर ट्रेडसमैन (आठवीं पास) पदों के ग्राऊंड टैस्ट के एडमिट कार्ड 6 अगस्त को जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है, वे अपना एडमिट कार्ड भारतीय सेना की आधिकारिक वैबसाइट www.joinindianarmy.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाऊनलोड करते समय अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आवश्यक विवरण ठीक से भरें ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। यदि किसी भी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड डाऊनलोड करने में कोई समस्या आती है, तो वे सेना भर्ती कार्यालय, पालमपुर से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं या ईमेल के माध्यम से aropalampur@gmail.com पर अपनी समस्या भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार 88940-88311 पर फोन करके भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

ग्राऊंड टैस्ट की तारीखें 20 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक निर्धारित की गई हैं। यह परीक्षा युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, धर्मशाला के सिंथैटिक ट्रैक पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों से आग्रह है कि वे अपने एडमिट कार्ड में उल्लिखित समय और तारीख का सख्ती से पालन करें और परीक्षा स्थल पर समय से पहले पहुंच जाएं। साथ ही, उन्हें अपने साथ अपने मूल दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, पहचान पत्र आदि अनिवार्य रूप से लाना होगा ताकि वे अपनी पहचान प्रमाणित कर सकें।

इसके अलावा सभी उम्मीदवारों को सूचित किया गया है कि अडापेबिलिटी टैस्ट के लिए वे अपने साथ एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन लेकर आएं। यह फोन टैस्ट के दौरान आवश्यक एप्लिकेशन या अन्य तकनीकी जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इसका साथ लेकर आना अनिवार्य होगा।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!