Himachal: "जाको राखे साइयां, मार सके न कोए", चम्बा के चुराह में सच हुई कहावत

12 Aug, 2025 11:33 AM

"जाको राखे साइयां, मार सके न कोए"। यह कहावत चरितार्थ हुई है चम्बा जिला के उपमंडल चुराह में। मंगलवार को घटित इस घटना में यह सिद्ध हाे गया कि जब ऊपर वाला किसी की रक्षा करता है, तो कोई अनहोनी उसे छू भी नहीं सकती।

तीसा (सुभान दीन): "जाको राखे साइयां, मार सके न कोए"। यह कहावत चरितार्थ हुई है चम्बा जिला के उपमंडल चुराह में। मंगलवार को घटित इस घटना में यह सिद्ध हाे गया कि जब ऊपर वाला किसी की रक्षा करता है, तो कोई अनहोनी उसे छू भी नहीं सकती। जानकारी के अनुसार चांजू-तीसा मार्ग पर जा रही एक निजी बस पर अचानक पहाड़ी से बड़े-बड़े पत्थर गिर पड़े। पत्थर इतनी तेजी से आए कि बस की छत को चीरते हुए भीतर घुस गए, लेकिन गनीमत रही कि पत्थर ड्राइवर के ठीक कुछ दूरी पर आकर गिरे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

इस दाैरान बस में बैठे करीब 30 यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और कुछ छोटे पत्थर के टुकड़े सवारियों को भी लगे, जिससे 2 यात्रियों को मामूली चोटें आईं। गनीमत यह रही कि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। बता दें कि यह निजी बस चांजू से तीसा की ओर जा रही थी। जैसे ही बस चौरसियो नामक स्थान पर पहुंची ताे पहाड़ी से पत्थर बस पर गिर गए। चालक ने बिना घबराए तुरंत बस को नियंत्रित किया और उसे सुरक्षित रोक लिया। उसकी सतर्कता और त्वरित निर्णय ने कई जानें बचा लीं। एसडीएम चुराह अंकुर ठाकुर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि चांजू-तीसा मार्ग पर एक निजी बस पर पहाड़ी से पत्थर गिर हैं, जिसमें काेई भी जानी नुक्सान नहीं हुआ है। 

