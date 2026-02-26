Himachal: थार से टकराई चंबा जा रही वोल्वो, सैलानियों की थम गई सांसें

चंडीगढ़-मनाली हाईवे पर दिल्ली से चंबा की ओर बढ़ रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक लग्जरी वोल्वो बस और एक महिंद्रा थार के बीच जोरदार टक्कर हो गई।

हिमाचल डेस्क। चंडीगढ़-मनाली हाईवे पर दिल्ली से चंबा की ओर बढ़ रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक लग्जरी वोल्वो बस और एक महिंद्रा थार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। यह हादसा पंजाब के खरड़ इलाके में पेश आया। गनीमत यह रही कि इस भीषण टक्कर के बावजूद कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया।

आधी रात का वो खौफनाक मंजर

हादसा इतना भीषण था कि टक्कर की आवाज दूर-तक सुनाई दी। दिल्ली से ठंडी वादियों की ओर जा रहे यात्री गहरी नींद में थे, तभी अचानक हुए इस धमाके ने सबको झकझोर कर रख दिया। थार और बस की इस सीधी भिड़ंत में दोनों ही वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस को सूचित किया और राहत कार्य शुरू किया।

घायलों को त्वरित उपचार

बस में सवार कुछ मुसाफिरों को इस झटके के कारण मामूली चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन ने घायलों को तुरंत पास के चिकित्सा केंद्र पहुँचाया, जहाँ उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। हालांकि किसी की हालत गंभीर नहीं है, लेकिन अचानक हुए इस वाकये से यात्री काफी सहमे हुए नजर आए।हादसे के बाद सबसे बड़ी चुनौती उन यात्रियों को चंबा पहुँचाने की थी जिनकी बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। यहाँ HRTC प्रबंधन ने गजब की व्यावसायिक कुशलता दिखाई।

उसी रूट पर शिमला जा रही दो अलग-अलग वोल्वो बसों के यात्रियों को उनकी सहमति से एक ही बस में व्यवस्थित (Shift) किया गया। यात्रियों को शिफ्ट करने के बाद जो बस खाली हुई, उसे तुरंत चंबा के रूट पर डायवर्ट कर दिया गया।

इस त्वरित फैसले की बदौलत बीच सड़क पर फंसे चंबा जाने वाले यात्रियों को अधिक इंतजार नहीं करना पड़ा और वे अपने गंतव्य के लिए रवाना हो सके। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि हादसे की मुख्य वजह तेज रफ्तार थी या चालक की कोई चूक। फिलहाल, रूट पर यातायात सामान्य है।