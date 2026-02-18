चंबा में खूनी खेल: पहले पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर खुद दी जान

Main Menu

18 Feb, 2026

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से एक अत्यंत दुखद और हृदयविदारक घटना सामने आई है। उप-तहसील धरवाला की ग्राम पंचायत लोथल में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की जान लेने के बाद खुद भी अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। इस दोहरे हत्याकांड और आत्महत्या की खबर फैलते ही पूरे इलाके में शोक और दहशत की लहर दौड़ गई है।

घटना का विवरण

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान सरवन (पुत्र तानी) और उनकी पत्नी अंजू देवी के रूप में हुई है। यह परिवार लोथल गांव का निवासी था। बताया जा रहा है कि इस दंपत्ति की दो बेटियां और एक बेटा है। बेटियों का विवाह हो चुका है, जबकि उनका 17 वर्षीय बेटा अभी घर पर ही रहता है।

पुलिस कार्रवाई और जांच

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर रही है। प्रथम दृष्टया यह हत्या और आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन वास्तविक कारणों का पता लगाया जाना बाकी है।

परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है ताकि घरेलू कलह या अन्य संभावित कारणों का सुराग मिल सके। इस त्रासदी ने एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया है और पीछे छोड़ गया है कई अनुत्तरित प्रश्न। पुलिस प्रशासन का कहना है कि गहन जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी।

