किश्तवाड़ में मुठभेड़ के बाद चंबा की सीमाओं में 'High Alert', जानें क्या है मौजूदा स्थिति?

Edited By Jyoti M, Updated: 24 Feb, 2026 12:11 PM

chamba borders on high alert after kishtwar encounter

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच हुई ताज़ा भिड़ंत ने पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के प्रशासन को भी पूरी तरह सतर्क कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि मुठभेड़ के बाद आतंकी अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों के रास्ते हिमाचल की सीमा में...

हिमाचल डेस्क। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच हुई ताज़ा भिड़ंत ने पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के प्रशासन को भी पूरी तरह सतर्क कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि मुठभेड़ के बाद आतंकी अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों के रास्ते हिमाचल की सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। इसी खतरे को भांपते हुए चंबा पुलिस ने 'ऑपरेशन सील' जैसा सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।

सीमाओं पर 'लोहे की दीवार'

आतंकियों के भागने के हर संभावित रास्ते को बंद करने के लिए चंबा जिले की जम्मू-कश्मीर से जुड़ी सीमाओं पर सुरक्षा घेरा बेहद कड़ा कर दिया गया है। पुलिस ने न केवल मुख्य मार्गों, बल्कि संकरे रास्तों पर भी पहरा बैठा दिया है।

प्रशासन ने संसारी नाला, खैरी स्थित सेवा ब्रिज, लंगेरा और तुन्नूहट्टी जैसे संवेदनशील प्रवेश द्वारों पर बैरियर लगा दिए हैं। सीमाओं से गुजरने वाले हर वाहन की बारीकी से जांच की जा रही है। यात्रियों के पहचान पत्र और गाड़ियों के दस्तावेजों की पड़ताल के बिना किसी को भी सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

पुलिस कप्तान के सख्त निर्देश

सुरक्षा व्यवस्था का मोर्चा खुद एसपी चंबा, विजय सकलानी ने संभाल रखा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किश्तवाड़ की घटना के बाद किसी भी तरह की लापरवाही की गुंजाइश नहीं है।

"पूरे जिले की सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जवानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, अनजान वाहन या असामान्य गतिविधि की सूचना तुरंत मुख्यालय को दें। सीमावर्ती गांवों में भी गश्त बढ़ा दी गई है।"

क्या है मौजूदा स्थिति?

वर्तमान में चंबा जिला एक अभेद्य किले में तब्दील हो चुका है। स्थानीय निवासियों से भी अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और किसी भी अजनबी की आवाजाही दिखने पर पुलिस को सूचित करें। सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ियाँ दुर्गम इलाकों में भी नजर रख रही हैं ताकि पहाड़ों की आड़ लेकर कोई घुसपैठ न हो सके।

