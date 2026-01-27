Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • दिल्ली में 3 केंद्रीय मंत्रियों से मिले CM सुक्खू, हिमाचल के लिए कई अहम परियोजनाओं पर बनी सहमति, 7 जिलों में यैलो अलर्ट, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

दिल्ली में 3 केंद्रीय मंत्रियों से मिले CM सुक्खू, हिमाचल के लिए कई अहम परियोजनाओं पर बनी सहमति, 7 जिलों में यैलो अलर्ट, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

Edited By Kuldeep, Updated: 27 Jan, 2026 11:14 PM

himachal top 10 news

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान तीन केंद्रीय मंत्रियों भूपेंद्र यादव, नितिन गडकरी और राम मोहन नायडू से मुलाकात कर प्रदेश के विकास से जुड़े अहम मुद्दों को उठाया।

हिमाचल डैस्क: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान तीन केंद्रीय मंत्रियों भूपेंद्र यादव, नितिन गडकरी और राम मोहन नायडू से मुलाकात कर प्रदेश के विकास से जुड़े अहम मुद्दों को उठाया। हिमाचल में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। ताजा हिमपात के साथ ही प्रदेश में ठंड ने दोबारा तेवर दिखा दिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 28 जनवरी तक प्रदेश के सात जिलों में कोल्ड वेव (शीत लहर) को लेकर यैलो अलर्ट जारी किया है, जबकि अगले कुछ दिनों में तापमान में भारी गिरावट की चेतावनी दी गई है।

 

पढ़ें हिमाचल की बड़ी खबरें सिर्फ यहां

Shimla: दिल्ली में 3 केंद्रीय मंत्रियों से मिले CM सुक्खू, हिमाचल के लिए कई अहम परियोजनाओं पर बनी सहमति
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान तीन केंद्रीय मंत्रियों भूपेंद्र यादव, नितिन गडकरी और राम मोहन नायडू से मुलाकात कर प्रदेश के विकास से जुड़े अहम मुद्दों को उठाया।

और ये भी पढ़े

Weather update: हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी, सात जिलों में यैलो अलर्ट
हिमाचल में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। ताजा हिमपात के साथ ही प्रदेश में ठंड ने दोबारा तेवर दिखा दिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 28 जनवरी तक प्रदेश के सात जिलों में कोल्ड वेव (शीत लहर) को लेकर यैलो अलर्ट जारी किया है, जबकि अगले कुछ दिनों में तापमान में भारी गिरावट की चेतावनी दी गई है।

Shimla: 70 वर्ष से अधिक आयु के पैंशनर्ज को पूरी एरियर राशि का भुगतान
प्रदेश सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पैंशनर्ज व पारिवारिक पैंशनर्ज को बड़ी राहत देते हुए उनकी लंबित पैंशन एरियर राशि का शेष 30 प्रतिशत जनवरी 2026 में जारी करने का निर्णय लिया है।

Kangra: प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया डीएलएड परीक्षा परिणाम
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला ने डिप्लोमा इन एलीमैंटरी एजुकेशन प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षाएं अक्तूबर-नवम्बर 2025 में आयोजित की गई थीं, जिनमें री-अपीयर और पूर्ण विषयों के परीक्षार्थी शामिल थे।

Shimla: मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली दौरे से प्रदेश की सियासी गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। माना जा रहा है इस मसले पर मुख्यमंत्री हाईकमान के साथ चर्चा कर सकते हैं।

Shimla: मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली दौरे से प्रदेश की सियासी गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। माना जा रहा है इस मसले पर मुख्यमंत्री हाईकमान के साथ चर्चा कर सकते हैं।

Himachal: मंडी की पहाड़ियों में दिखा यह दुर्लभ जानवर, माना जा रहा शुभ संकेत
हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों और समृद्ध जैव विविधता का एक अद्भुत नजारा मंडी जिला के प्रसिद्ध पर्यटन एवं धार्मिक स्थल पराशर में देखने को मिला है।

Solan: स्वास्थ्य मंत्री की दवा उद्योगों को चेतावनी, सैंपल फेल हुए तो होगी कार्रवाई
स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने हिमाचल प्रदेश में बन रही दवाओं के फेल हो रहे सैंपल का कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने दवा उद्योगों को चेतावनी देते हुए कि कहा कि यदि 2 से अधिक सैंपल फेल हुए तो ऐसे उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पहले कमरे में घुसा, फिर सेल्फी के बहाने बहन से की अश्लील हरकत; अब कोर्ट ने दोषी चचेरे भाई को सुनाई ये सजा
चचेरी बहन के साथ छेड़छाड़ के गंभीर मामले में मंडी की अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी सतीश कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दोषी ठहराते हुए एक वर्ष का साधारण कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Murder Case: थप्पड़ का बदला लेने के लिए बेहरमी से माैत के घाट उतारा था शख्स, आराेपी गिरफ्तार
कुल्लू जिले के अंतर्गत प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र मणिकर्ण घाटी के छलाल में हुई एक व्यक्ति की संदिग्ध हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात के आरोप में नेपाल मूल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!