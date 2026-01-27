Solan: स्वास्थ्य मंत्री की दवा उद्योगों को चेतावनी, सैंपल फेल हुए तो होगी कार्रवाई

स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने हिमाचल प्रदेश में बन रही दवाओं के फेल हो रहे सैंपल का कड़ा संज्ञान लिया है।

सोलन (पाल): स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने हिमाचल प्रदेश में बन रही दवाओं के फेल हो रहे सैंपल का कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने दवा उद्योगों को चेतावनी देते हुए कि कहा कि यदि 2 से अधिक सैंपल फेल हुए तो ऐसे उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन उद्योगों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि ड्रग विभाग से ऐसे उद्योगों की सूची ली जाएगी, जिनकी दवाओं के बार-बार सैंपल फेल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दवा के सैंपल फेल होना बड़ा अपराध है। यह लाेगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। दवा की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझाैता नहीं किया जाएगा। यदि उद्योग गुणवत्ता में सुधार नहीं करते तो प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।