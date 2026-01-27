Main Menu

Murder Case: थप्पड़ का बदला लेने के लिए बेहरमी से माैत के घाट उतारा था शख्स, आराेपी गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 27 Jan, 2026 06:35 PM

कुल्लू जिले के अंतर्गत प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र मणिकर्ण घाटी के छलाल में हुई एक व्यक्ति की संदिग्ध हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात के आरोप में नेपाल मूल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

कुल्लू: कुल्लू जिले के अंतर्गत प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र मणिकर्ण घाटी के छलाल में हुई एक व्यक्ति की संदिग्ध हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात के आरोप में नेपाल मूल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और अब पुलिस उसके खिलाफ ठोस साक्ष्य जुटाने में लगी है।

जानकारी के अनुसार गत 23 जनवरी को छलाल क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया था। शुरूआती जांच में शव की हालत देखकर पुलिस को हत्या का संदेह हो गया था, क्योंकि मृतक के शरीर पर विशेषकर सिर और गले पर गहरी चोट के निशान थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की।

PunjabKesari

एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि शव मिलने के बाद डीएसपी हैडक्वार्टर राजेश ठाकुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। छानबीन के दौरान मृतक की पहचान विक्रम परसाई के भाई  रश्म परसाई के रूप में हुई। परिजनों की शिनाख्त के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया। शव का पोस्टमार्टम नेरचौक मेडिकल कॉलेज में करवाया गया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

पुलिस जांच के दौरान शक की सुई नेपाल निवासी हिमाल मगर पर घूमी। जब पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी हिमाल मगर ने बताया कि घटना वाले दिन उसका और रश्म परसाई (मृतक) का किसी बात को लेकर विवाद हो गया था।

आरोपी के अनुसार  रश्म परसाई नशे की हालत में था और बहस के दौरान उसने हिमाल को थप्पड़ जड़ दिया। इस बात से आक्रोशित होकर हिमाल मगर ने उस पर हमला कर दिया। उसने पास में पड़े पत्थरों और कांच की बोतल से रश्म परसाई के सिर और गले पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

एसपी मदन लाल कौशल ने कहा कि आरोपी हिमाल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस अब घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त हथियार (पत्थर और बोतल) तथा अन्य सबूत इकट्ठा कर रही है। पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच शुरू कर दी है।

