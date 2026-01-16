Himachal: अमेरिका से भेजे पैसे किसी अन्य खाते में हुए ट्रांसफर, बैंक अधिकारियों ने झाड़ा पल्ला

टाहलीवाल स्थित एक बैंक में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां एक महिला के खाते में अमरीका से भेजी गई 3 लाख 22 हजार रुपए की राशि आज तक जमा नहीं हो सकी है। आरोप है कि बैंक की गलती के चलते यह रकम किसी अन्य व्यक्ति के खाते में चली गई, जिसने 3...

हरोली, (पाठक): टाहलीवाल स्थित एक बैंक में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां एक महिला के खाते में अमरीका से भेजी गई 3 लाख 22 हजार रुपए की राशि आज तक जमा नहीं हो सकी है। आरोप है कि बैंक की गलती के चलते यह रकम किसी अन्य व्यक्ति के खाते में चली गई, जिसने 3 दिन के भीतर पूरी राशि निकाल ली।

गांव नंगलकलां, टाहलीवाल निवासी पूनम पत्नी मनोहर लाल ने बताया कि उनके भाई सतीश कुमार पुत्र मलकीत राम, निवासी गांव पदराना, जिला होशियारपुर (पंजाब) ने 10 दिसम्बर, 2025 को कैलिफोर्निया (अमरीका) से बैंक के आई.एफ.एस.सी. कोड के माध्यम से उनके खाते में 3.22 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे लेकिन यह राशि उनके खाते में आने की बजाय किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा हो गई।

पीड़िता ने इस संबंध में बैंक में शिकायत दर्ज करवाई लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद बैंक अधिकारियों की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। बैंक अधिकारियों ने यह कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया कि यदि आई.एफ.एस.सी. कोड बैंक का है तो राशि किसी अन्य खाते में नहीं जा सकती।

पीड़िता ने बताया कि उन्होंने संदेह की पुष्टि के लिए अपने खाते से एक रुपया उसी संदिग्ध खाते में बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड डालकर ट्रांसफर किया जो सफलतापूर्वक उस खाते में चला गया। इससे बैंक की कार्यप्रणाली और दावों पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार जिस व्यक्ति के खाते में गलती से 3.22 लाख रुपए जमा हुए हैं, वह पश्चिम बंगाल का निवासी है। टाहलीवाल पुलिस द्वारा संपर्क किए जाने पर उक्त व्यक्ति ने कुछ दिनों का समय मांगा है।

पीड़िता के भाई सतीश कुमार ने भी अपने बैंक में शिकायत दर्ज करवाई लेकिन वहां से भी अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पीड़िता ने बैंक प्रशासन और उच्च अधिकारियों से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और उनकी मेहनत की कमाई उन्हें जल्द से जल्द वापस दिलाई जाए।

मेरे ध्यान में नहीं है मामला

बैंक मैनेजर आशीष ठाकुर ने कहा कि मेरे ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। यदि आता है तो आवश्यक रूप से कार्रवाई की जाएगी।