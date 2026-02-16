Himachal: 36 पदों के लिए होने वाले फिजिकल टेस्ट पोस्टपोन, विभाग जल्द बताएगा नई तिथि

Edited By Jyoti M, Updated: 16 Feb, 2026 03:57 PM



A-

A+

जिला ऊना में पशु पालन विभाग के अंतर्गत मल्टी टास्क वर्कर्स (पशु मित्र) के 36 पदों हेतु निर्धारित तिथियों पर आयोजित होने वाला शारीरिक परीक्षण प्रशासनिक कारणों के चलते आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।