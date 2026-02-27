पति के जन्मदिन पर वीडियो कॉल के दौरान हुई बहस, महिला ने उठा लिया खौफनाक कदम; 2 बच्चों के सिर से उठा मां का साया

Main Menu

Edited By Swati Sharma, Updated: 27 Feb, 2026 11:11 AM

woman found hanging in una

Una News: जिला मुख्यालय के समीपवर्ती क्षेत्र जलग्रा टब्बा में एक विवाहिता ने अपने ही घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दुखद घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।

पति के जन्मदिन पर वीडियो कॉल के दौरान हुई कहासुनी

मृतका की पहचान रजनी देवी (30) पत्नी केवल कुमार, निवासी जलग्रा टब्बा के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, रजनी का पति केवल कुमार नाइजीरिया में कार्यरत है और करीब डेढ़ साल पहले काम के सिलसिले में विदेश गया था। बताया जा रहा है कि बुधवार को केवल कुमार का जन्मदिन था और इसी उपलक्ष्य में रजनी उनकी व्हाट्सएप कॉल पर बात कर रही थी। बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान केवल कुमार के पिता ने भी उनसे बातचीत की। कुछ देर बाद रजनी कमरे में चली गई, जहां उसने चुन्नी का फंदा बनाकर पंखे से झूलकर अपनी जान दे दी।

दो बच्चों के सिर से उठा मां का साया

बताया जा रहा है कि रजनी का विवाह करीब सात साल पहले हुआ था और उनके दो छोटे बच्चे हैं। इस घटना ने पूरे जलग्रा टब्बा गांव को झकझोर कर रख दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्यों को एकत्रित किया। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैं, हालांकि आत्महत्या के पीछे का ठोस कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी ऊना सचिन हिरेमठ ने बताया कि एसएचओ इंस्पेक्टर गौरव भारद्वाज की देखरेख में मामले की छानबीन की जा रही है। उन्होंने कहा, "फिलहाल परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और तथ्यों की गहन जांच के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।"

