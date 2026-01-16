Himachal: कार दुर्घटना में घायल नाबालिगा ने AIIMS में तोड़ा दम, बीच सड़क में छोड़ भागे थे 'नशेड़ी दोस्त'

बीते वीरवार को सलासी में नशे में धुत्त युवकों द्वारा गाड़ी चलाना किसी नाबालिगा की मौत का कारण बन गया है। नाबालिगा को नशेड़ी युवकों का साथ और सफर करने का खमियाजा अपनी जान गंवा कर चुकाना पड़ा।

हमीरपुर, (राजीव): बीते वीरवार को सलासी में नशे में धुत्त युवकों द्वारा गाड़ी चलाना किसी नाबालिगा की मौत का कारण बन गया है। नाबालिगा को नशेड़ी युवकों का साथ और सफर करने का खमियाजा अपनी जान गंवा कर चुकाना पड़ा। बिना मां-बाप और एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली इस नाबालिगा ने कार दुर्घटना की वजह से घायल होकर बिलासपुर स्थित एम्स में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। बेशक इस घटना में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया है, परंतु इस घटना में नाबालिगा ने नशेड़ी युवकों के चक्कर में अपनी जान गंवा दी।

जानकारी मिली है कि हमीरपुर जिले के एक क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली नाबालिगा करीब 16 वर्ष की थी और उसके माता-पिता का काफी समय पहले देहांत होने के उपरांत उसके नाना-नानी उसकी परवरिश कर रहे थे। वे भी एक निर्धन परिवार से ताल्लुक रखते हैं और बुजुर्ग हैं।

आरोपी युवक न्यायिक हिरासत में : राजेश

इस बारे ए.एस.पी. राजेश उपाध्याय ने पुष्टि करते हुए बताया कि नाबालिगा की उपचार के दौरान मौत होने की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए और पुलिस रिमांड पर चल रहे 5 आरोपी युवकों को सदर पुलिस ने वीरवार दोपहर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए हैं।

यह है मामला

बीते वीरवार सुबह तड़के करीब 5 बजे सलासी में करीब आधा दर्जन युवकों द्वारा नशे की हालत में पहले तो निजी बस को रोककर ड्राइवर और कंडक्टर से मारपीट की गई। इस दौरान यह नाबालिगा भी उनकी कार में सवार थी और युवकों को रोकने व बीच-बचाव करने का प्रयास करती रही। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ।

इस दौरान इन नशेड़ी युवकों ने घटना को अंजाम देने के उपरांत अपनी गाड़ियों में भगाने का प्रयास तो किया, परन्तु नशेड़ी यह भूल गए कि उनकी गाड़ी में एक नाबालिगा भी सवार है। मौके से भागने के प्रयास में उनकी गाड़ी की ट्रक से टक्कर हो गई थी, जिसमें यह नाबालिगा गंभीर रूप से घायल हो गई थी।

यही नहीं, इन नशेड़ियों ने इंसानियत को शर्मसार करते हुए नाबालिगा को मौके पर तड़पने के लिए छोड़ दिया था। इसके उपरांत कुछ निजी ऑप्रेटरों ने उसे उपचार के लिए मैडीकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया था, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे बिलासपुर स्थित एम्स रैफर किया गया था। करीब एक हफ्ते के उपरांत घायल युवती ने बुधवार देर शाम को उपचार के दौरान एम्स में दम तोड़ दिया।