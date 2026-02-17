काल बनकर आई कार: खेतों से लौट रहे किसान को हाईवे पर कुचला, AIIMS में थमी सांसें

Edited By Jyoti M, Updated: 17 Feb, 2026 02:49 PM

हिमाचल डेस्क। शिमला-मटौर नेशनल हाईवे पर सेऊ कस्बे के समीप मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। इस दुर्घटना में नसवाल (सेऊ) के रहने वाले 42 वर्षीय कर्म चंद की जान चली गई।

हादसे का विवरण

जानकारी के अनुसार, घटना सुबह करीब 6 बजे की है। कर्म चंद अपने खेतों से बैलों को वापस ले जा रहे थे, तभी हाईवे पार करते समय दधोल की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

अस्पताल में तोड़ा दम

हादसे के तुरंत बाद, कार चालक ने मानवता दिखाते हुए घायल व्यक्ति को अपनी गाड़ी से घुमारवीं अस्पताल पहुँचाया। प्राथमिक उपचार के बाद, उनकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें एम्स (AIIMS) बिलासपुर रेफर कर दिया। दुर्भाग्यवश, एम्स में उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मृतक पेशे से किसान थे और खेती-बाड़ी के जरिए ही अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि कर्म चंद काफी मिलनसार व्यक्ति थे। उनकी अचानक मृत्यु से पूरे क्षेत्र में मातम पसरा है और परिजनों का बुरा हाल है।

पुलिस की कार्रवाई

डीएसपी विशाल वर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। कार चालक और वाहन के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है।पुलिस हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए गहन जांच कर रही है।