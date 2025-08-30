Main Menu

सावधान! हिमाचल में भारी बारिश होने की संभावना, इन जिलों में अलर्ट जारी.. मुख्यमंत्री ने दिए ये निर्देश

Edited By Jyoti M, Updated: 30 Aug, 2025 11:38 AM

हिमाचल प्रदेश में शनिवार और रविवार को भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और ऊना जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि इन जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में शनिवार और रविवार को भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और ऊना जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि इन जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कुल्लू और शिमला में भी भारी बारिश होने का अनुमान है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 1 और 2 सितंबर को भी बारिश का यही अलर्ट जारी रहेगा।

प्रशासन ने उठाए कदम

भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए, प्रशासन ने शनिवार को चंबा, कुल्लू, कांगड़ा और सिरमौर जिलों के सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। इसके अलावा, रोहतांग और अन्य ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है, जबकि राजधानी शिमला समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है।

मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए वायुसेना की मदद लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली से ही चंबा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, कांगड़ा और मंडी के अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जाए। उन्होंने भरमौर में फंसे यात्रियों के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था करने के लिए कहा। साथ ही, बीमार और बुजुर्ग यात्रियों को हेलीकॉप्टर से निकालने के भी निर्देश दिए। दुर्गम क्षेत्रों में फंसे श्रद्धालुओं तक हवाई मार्ग से खाना पहुंचाने की भी व्यवस्था की जा रही है।

संचार सेवाएं बहाल

चंबा में जियो, एयरटेल और बीएसएनएल जैसी संचार सेवाएं बहाल कर दी गई हैं, ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। कांगड़ा से तीन सैटेलाइट फोन भी चंबा भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि सड़कों, बिजली और पानी की आपूर्ति को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। इसके लिए और मशीनें और मजदूर लगाए गए हैं।

फंसे हुए पर्यटकों को निकाला गया

बड़ा भंगाल में फंसे लोगों तक हवाई मार्ग से खाने-पीने की चीजें भेजी जा रही हैं। सिस्सू में फंसे 380 पर्यटकों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया है। कुल्लू और मंडी जिला के उपायुक्तों को वैकल्पिक रास्तों से वाहनों की आवाजाही शुरू करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने चंबा चौगान में रुके श्रद्धालुओं को उनके घर वापस भेजने के भी निर्देश दिए।

