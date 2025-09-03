Main Menu

Kangra: पूर्व बैंक अधिकारी से 1 करोड़ की ठगी मामले में साइबर टीम की जांच शुरू, शातिरों के खंगाले जा रहे म्यूल अकाऊंट

Edited By Vijay, Updated: 03 Sep, 2025 05:24 PM

साइबर थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला में दर्ज पूर्व बैंक अधिकारी के साथ करीब 1 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी के मामले में साइबर टीम द्वारा ऑनलाइन शातिरों के म्यूल अकाऊंट की जानकारी खंगाली जा रही है।

धर्मशाला (ब्यूरो): साइबर थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला में दर्ज पूर्व बैंक अधिकारी के साथ करीब 1 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी के मामले में साइबर टीम द्वारा ऑनलाइन शातिरों के म्यूल अकाऊंट की जानकारी खंगाली जा रही है। इसके साथ ही इस मामले में ठगी के शिकार पूर्व बैंक अधिकारी के अकाऊंट फ्रीज करने के साथ कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। 

जानकारी के अनुसार मामले के तहत ऑनलाइन शातिरों ने स्टॉक ट्रेडिंग पर अतिरिक्त लाभांश का प्रलोभन देकर जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते क्षेत्र के एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी को करीब 1 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। बताया जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति पहले भी स्टाॅक ट्रेडिंग करता था, जबकि बीते माह ही उसे व्हाट्सएप पर एक कॉल आई, जिसमें शातिरों ने उसे स्टॉक ट्रेडिंग पर अधिक लाभांश कमाने का प्रलोभन देते हुए फेक प्लेटफाॅर्म लिंक पर स्टॉक ट्रेडिंग करने को कहा। पूर्व अधिकारी ने शातिरों के भेजे लिंक पर स्टॉक ट्रेडिंग करना शुरू किया, जिसके बाद पहले इस फेक प्लेटफाॅर्म पर डेढ़ लाख रुपए का लाभ मिलने की जानकारी मिली। उसके बाद संबंधित पूर्व अधिकारी ने एक माह में ही करीब 14-15 ट्रांजैक्शन करते हुए करीब 1 करोड़ की राशि इस फेक प्लेटफाॅर्म पर लगा दी। 

जब पूर्व अधिकारी ने स्टॉक ट्रेडिंग लाभ राशि निकालने के लिए संबंधित ऑनलाइन फेक प्लेटफाॅर्म पर बात की तो उसे इस राशि को निकालने के लिए करीब 25 लाख रुपए की राशि का टैक्स के रूप में भुगतान करने की बात कही गई। इस पर प्रभावित व्यक्ति ने उन्हें यह 25 लाख रुपए की राशि लाभांश की राशि में से काटने को कहा, जिसको लेकर शातिरों द्वारा उसे सीधे तौर पर यह टैक्स की राशि अलग से देने की बात कही गई। इसके बाद सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी को ऑनलाइन ठगी का शिकार होने का आभास हुआ और उसने इसकी शिकायत साइबर थाना में दी।

उधर, इस बारे साइबर थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला के एएसपी प्रवीण धीमान ने बताया कि मामले में साइबर टीम ठगी से संबंधित म्यूल अकाऊंट की जानकारी एकत्रित कर रही है, साथ ही संबंधित पूर्व अधिकारी के बैंक अकाऊंट को फ्रीज करने के साथ आगामी जांच की जा रही है।

