  • Himachal: पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर गोलियां चलाने वाला गैंगस्टर गिरफ्तार...एनकाउंटर के बाद दबोचा

Edited By Jyoti M, Updated: 21 Jan, 2026 03:19 PM

himachal gangster who shot at former mla bambar arrested

एसटीएफ और कुख्यात हिमांशु उर्फ भाऊ गैंग के बीच मंगलवार रात सांपला-बेरी रोड पर आमने-सामने की जंग हुई। जिस शूटर की तलाश में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा पुलिस की कई टीमें जुटी थीं, वह आखिरकार एसटीएफ की जवाबी फायरिंग का शिकार होकर सलाखों के पीछे पहुँच गया।

हिमाचल डेस्क। एसटीएफ और कुख्यात हिमांशु उर्फ भाऊ गैंग के बीच मंगलवार रात सांपला-बेरी रोड पर आमने-सामने की जंग हुई। जिस शूटर की तलाश में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा पुलिस की कई टीमें जुटी थीं, वह आखिरकार एसटीएफ की जवाबी फायरिंग का शिकार होकर सलाखों के पीछे पहुँच गया।

घेराबंदी और गोलियों की गड़गड़ाहट

एसटीएफ रोहतक की टीम को गुप्त जानकारी मिली थी कि 20 हजार का इनामी गैंगस्टर अमन उर्फ काकू किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से सांपला के आउटर बाईपास पर खड़ा है। जैसे ही एसआई मनोज के नेतृत्व में पुलिस की गाड़ी संदिग्ध स्थान पर पहुँची, पकड़े जाने के डर से अमन ने पुलिस बल पर सीधे तीन राउंड फायर झोंक दिए।

पुलिस ने भी बचाव और जवाबी कार्रवाई में मोर्चा संभाला। क्रॉस-फायरिंग के दौरान एक गोली अमन के पैर में लगी, जिससे वह भागने में नाकाम रहा और पुलिस ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। घायल आरोपी को तुरंत उपचार के लिए पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है।

हिमाचल के पूर्व विधायक पर हमले का है मुख्य आरोपी

पकड़ा गया शूटर अमन, गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के ही गांव रिटौली का रहने वाला है। वह भाऊ गैंग के सबसे भरोसेमंद शार्पशूटर्स में गिना जाता है। उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए इसलिए बड़ी कामयाबी है क्योंकि:

बिलासपुर गोलीकांड: 14 मार्च 2025 को अमन ने अपने तीन अन्य सहयोगियों के साथ हिमाचल के पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर के घर पर धावा बोला था।

अंधाधुंध फायरिंग: उस दौरान हमलावरों ने करीब 12 राउंड गोलियां चलाई थीं। हालांकि पूर्व विधायक सुरक्षित बच गए थे, लेकिन उनके सुरक्षाकर्मी (PSO) गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। 

फरारी: इस दुस्साहसिक वारदात के बाद से ही अमन अपनी पहचान छिपाकर जगह-जगह ठिकाने बदल रहा था।

एसटीएफ की बड़ी सफलता

एसटीएफ प्रभारी नरेंद्र कादयान के मुताबिक, अमन के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। एएसआई योगराज पंघाल ने पुष्टि की है कि आरोपी से पूछताछ में भाऊ गैंग के अन्य नेटवर्क और भविष्य की साजिशों का खुलासा होने की उम्मीद है।

