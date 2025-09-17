Himachal: रिश्तेदार के घर शोक व्यक्त करने आई महिलाओं पर गिरा मलबा, 5 घायल

Edited By Jyoti M, Updated: 17 Sep, 2025 09:50 AM

हिमाचल डेस्क। पंचायत देहन में एक कच्चा मकान गिरने से पाँच महिलाएं घायल हो गईं। यह घटना देहन पंचायत के बोदल गांव में हुई। ये सभी महिलाएं एक रिश्तेदार के घर शोक व्यक्त करने के लिए आई थीं।

क्या हुआ

जानकारी के अनुसार, देहन पंचायत के बोदल गांव में स्वर्णा देवी के पति मोती राम का हाल ही में निधन हो गया था। उनके घर पर शोक व्यक्त करने के लिए कई रिश्तेदार और ग्रामीण इकट्ठे हुए थे। दोपहर के भोजन के समय, सभी लोग घर के ऊपरी हिस्से में बैठे हुए थे। तभी अचानक, मकान का कच्चा हिस्सा भरभराकर नीचे गिर गया।

इस हादसे में पाँच महिलाएं घायल हो गईं, जिन्हें तुरंत पालमपुर अस्पताल ले जाया गया। घायलों में गायत्री देवी, सुनीता देवी, अनुराधा, पवना देवी और विमला देवी शामिल हैं। इन सभी महिलाओं को मामूली चोटें आईं। प्राथमिक उपचार के बाद, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। गनीमत यह रही कि स्वर्णा देवी दूसरे कमरे में मौजूद थीं, जिस वजह से वह सुरक्षित रहीं।

प्रशासन की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही, पंचायत प्रधान सरिता कुमारी ने तुरंत मौके का दौरा किया। उन्होंने बताया कि इस मामले की जानकारी राजस्व विभाग को दे दी गई है। वहीं, पटवारी पूजा वालिया ने भी घटनास्थल का मुआयना किया और नुकसान की रिपोर्ट तैयार की।

भवारना थाने के प्रभारी गुरदेव सिंह ने पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी और घायल महिलाओं को अस्पताल पहुँचाने में मदद की। उन्होंने बताया कि इस हादसे में कोई गंभीर चोट नहीं आई है और घायलों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया है।