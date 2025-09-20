Main Menu

  Mandi: सुंदरनगर में पुलिस ने धरे नशे के सौदागर, मोबाइल के चार्जर में छिपा रखा था चिट्टा

20 Sep, 2025

सुंदरनगर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करते हुए एक और सफलता हासिल की है। पुलिस की विशेष टीम ने गश्त के दौरान 11.3 ग्राम चिट्टे के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है।

सुंदरनगर (सोढी): सुंदरनगर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करते हुए एक और सफलता हासिल की है। पुलिस की विशेष टीम ने गश्त के दौरान 11.3 ग्राम चिट्टे के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सुंदरनगर पुलिस थाना की एक टीम शनिवार सुबह बाईपास पर गश्त पर थी। इस टीम का नेतृत्व मुख्य आरक्षी हंसराज कर रहे थे और उनके साथ आरक्षी कुलदीप व आरक्षी सतीश भी मौजूद थे। गश्त के दौरान डोडवां बस स्टॉप पर 2 युवक संदिग्ध अवस्था में खड़े दिखाई दिए। पुलिस टीम को देखकर वे घबराने लगे और वहां से खिसकने की कोशिश करने लगे।

उनकी घबराहट और संदिग्ध हरकतों को देखकर पुलिस टीम ने उन्हें रोका और पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान दोनों युवक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिससे पुलिस का शक और गहरा हो गया। इसके बाद जब उनके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें रखे एक मोबाइल चार्जर के अंदर से एक पैकेट बरामद हुआ। पैकेट को खोलने पर उसमें चिट्टा पाया गया, जिसका वजन 11.3 ग्राम निकला। पुलिस ने तुरंत दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। आरोपियों की पहचान रमन पुत्र हेमराज निवासी गांव मलोग और विनोद कुमार पुत्र स्वर्गीय सुंदर लाल, निवासी गांव मसेरण, डाकघर पाली व तहसील पधर के रूप में हुई है।

मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने कहा कि पुलिस नशा मुक्त समाज बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारी टीमों द्वारा लगातार गश्त की जा रही है और नशा तस्करों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि नशे के कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस का यह अभियान भविष्य में भी इसी तरह जारी रहेगा।

