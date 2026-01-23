Lahaul Spiti Snowfall: लाहौल-स्पीति में भारी बर्फबारी, जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त; सड़कें बंद

Edited By Swati Sharma, Updated: 23 Jan, 2026 12:47 PM
Lahaul Spiti Snowfall: हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में रात भर मध्यम से भारी हिमपात जारी रहने के कारण शुक्रवार को जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया और मुख्य सड़कें अवरुद्ध हो गईं। जिला अधिकारियों के अनुसार निरंतर हिमपात के कारण बर्फ जमा होने और ‘ब्लैक...
Lahaul Spiti Snowfall: हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में रात भर मध्यम से भारी हिमपात जारी रहने के कारण शुक्रवार को जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया और मुख्य सड़कें अवरुद्ध हो गईं। जिला अधिकारियों के अनुसार निरंतर हिमपात के कारण बर्फ जमा होने और ‘ब्लैक आइस' बनने से प्रमुख मार्ग सुरक्षित नहीं माने जा रहे हैं। सुरक्षा एहतियात के तौर पर कई हिस्सों को बंद कर दिया गया है।
ऑरेंज अलर्ट जारी
बर्फबारी के कारण अटल सुरंग की ओर की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। कोकसर से रोहतांग दरर, दारचा से सरचू, ग्राम्फू-काजा मार्ग और शिंकुला की ओर जाने वाली सड़कें बंद कर दी गई हैं, जबकि केवल वहीं सीमित आवाजाही की अनुमति दी जा रही है, जहां स्थिति अनुकूल है। केलांग, उदयपुर और काजा उपमंडलों सहित ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार हिमपात हो रहा है, जिसके पूर्वानुमानों के अनुसार अभी जारी रहने की प्रबल संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें छिटपुट स्थानों पर 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ भारी हिमपात की चेतावनी दी गई है।
अधिकारियों ने दी ये चेतावनी
अधिकारियों ने बताया कि ऐसी स्थिति में बाधाएं और बढ़ सकती हैं तथा आवश्यक सेवाएं बाधित हो सकती है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक विशेष परामर्श जारी कर पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी बफर्बारी वाले क्षेत्रों में जाने से बचने का आग्रह किया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि सड़कों पर गहरी बर्फ और ‘ब्लैक आइस' के कारण वाहन फंस सकते हैं। उन्होंने यात्रियों को गैर-जरूरी यात्राएं स्थगित करने और यातायात संबंधी परामर्शों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। प्रशासन ने निवासियों से भारी बफर्बारी के दौरान घरों के भीतर रहने और किसी भी आपातकालीन स्थिति की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम को देने की अपील की है। खराब मौसम के बने रहने की संभावना के चलते प्रशासन ने पूरे लाहौल-स्पीति में सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और तैयारियों को तेज कर दिया है।