Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Himachal Weather Update: रोहतांग से कुंजुम तक बर्फबारी का आगाज, जानें कब होगी बारिश

Himachal Weather Update: रोहतांग से कुंजुम तक बर्फबारी का आगाज, जानें कब होगी बारिश

Edited By Jyoti M, Updated: 18 Jan, 2026 10:46 AM

himachal weather update snowfall begins from rohtang to kunzum

हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से जारी सूखे का स्पैल अब टूटने की कगार पर है। पहाड़ों की ऊंची चोटियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है, जिससे न केवल घाटी के तापमान में भारी गिरावट आई है, बल्कि किसानों और बागवानों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से जारी सूखे का स्पैल अब टूटने की कगार पर है। पहाड़ों की ऊंची चोटियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है, जिससे न केवल घाटी के तापमान में भारी गिरावट आई है, बल्कि किसानों और बागवानों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है।

पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू

शनिवार को प्रदेश के ऊंचाई वाले दर्रों—रोहतांग, बारालाचा, शिंकुला और कुंजुम में प्रकृति का सुंदर नजारा देखने को मिला, जहाँ करीब 6 इंच तक ताजा हिमपात दर्ज किया गया। लाहुल-स्पीति की निचली बस्तियों, जैसे केलंग, हंसा और गोंदला में भी बर्फ के हल्के फाहे गिरे। वहीं, राजधानी शिमला सहित आसपास के इलाकों में दिन भर बादलों का डेरा रहा, जिससे धूप गायब रही।

पारे में भारी गिरावट और शीतलहर

और ये भी पढ़े

बर्फबारी और बादलों की आवाजाही ने पूरे प्रदेश को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। अधिकतम तापमान में 8°C तक की बड़ी गिरावट देखी गई है। तापमान गिरने के मामले में कल्पा (-7.9°C) सबसे आगे रहा, जबकि रिकांगपिओ, चौपाल और ताबो में भी कड़ाके की ठंड महसूस की गई। ताबो इस समय प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका बना हुआ है, जहाँ न्यूनतम तापमान -2.6°C तक लुढ़क गया है।

मौसम का आगामी मिजाज

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, राहत की यह फुहारें अभी थमने वाली नहीं हैं:

21 जनवरी तक: ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में रुक-रुक कर बर्फबारी जारी रहने के आसार हैं।

22 से 26 जनवरी: इस दौरान पूरे प्रदेश में व्यापक बारिश और भारी हिमपात की भविष्यवाणी की गई है, जो सूखे की समस्या को काफी हद तक खत्म कर सकती है।

पर्यटकों का उत्साह और आवाजाही पर असर

बर्फ का लुत्फ उठाने पहुंचे सैलानियों के लिए यह समय मिला-जुला रहा। भारी बर्फबारी के चलते शिंकुला दर्रा यातायात के लिए बंद कर दिया गया, जिस कारण सैलानी जंस्कार समदो तक ही जा सके। हालांकि, पर्यटकों ने वहां जमी बर्फ के बीच जमकर आनंद लिया। इसके विपरीत, प्रदेश के निचले जिलों जैसे कांगड़ा और हमीरपुर में शनिवार को मौसम साफ रहा और धूप खिली रही।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!