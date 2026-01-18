Main Menu

बिलासपुर निवासी ध्यान दें: 16 से 20 फरवरी तक बंद रहेगी यह सड़क

Edited By Jyoti M, Updated: 18 Jan, 2026 11:48 AM

bilaspur this road will remain closed from february 16 to 20

धारटटोह-द्रोबड़-सराईघाटी संपर्क सड़क के उन्नयन कार्य के तहत सीमैंट ट्रीटेड बेस का कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य को सुरक्षित और सुचारू रूप से पूर्ण करने के उद्देश्य से उक्त सड़क 16 से 20 फरवरी तक अस्थायी रूप से बंद रहेगी।

बिलासपुर, (अंजलि) : धारटटोह-द्रोबड़-सराईघाटी संपर्क सड़क के उन्नयन कार्य के तहत सीमैंट ट्रीटेड बेस का कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य को सुरक्षित और सुचारू रूप से पूर्ण करने के उद्देश्य से उक्त सड़क 16 से 20 फरवरी तक अस्थायी रूप से बंद रहेगी। इस संबंध में ग्राम पंचायत धारटटोह के प्रधान से आग्रह किया गया है कि वह अपनी पंचायत के लोगों को इस विषय में जागरूक करें, ताकि निर्माण कार्य के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।

विभाग ने आम जनता से यह भी अपील की है कि प्रतिदिन प्रात 10 बजे से सायं 3 बजे तक सड़क पर आवाजाही कम रखें, जिससे कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। लोक निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि वह इस सड़क निर्माण कार्य को 20 फरवरी तक पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह जानकारी सहायक अभियंता, बैरी उपमंडल हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग बैरी द्वारा दी गई है।

