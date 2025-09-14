Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Hamirpur: सुजानपुर के खैरी गांव में भारी बारिश का कहर, कई घर और गाड़ियां मलबे में दबे

Hamirpur: सुजानपुर के खैरी गांव में भारी बारिश का कहर, कई घर और गाड़ियां मलबे में दबे

Edited By Vijay, Updated: 14 Sep, 2025 12:54 PM

heavy rain wreaks havoc in khairi village of sujanpur

सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के खैरी गांव में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बारिश के कारण आई बाढ़ और मलबे ने गांव में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। इस आपदा में कई सड़कें बह गईं, किसानों के खेत मलबे से पट गए और कई घर क्षतिग्रस्त हो...

हमीरपुर (राजीव): सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के खैरी गांव में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बारिश के कारण आई बाढ़ और मलबे ने गांव में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। इस आपदा में कई सड़कें बह गईं, किसानों के खेत मलबे से पट गए और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कुछ घर तो पूरी तरह मलबे में समा गए हैं, जबकि कई घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं, जिससे स्थानीय निवासी खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं।
PunjabKesari

रातभर हुई बारिश, सुबह दिखा तबाही का मंजर
जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात शुरू हुई तेज बारिश ने कुछ ही घंटों में विकराल रूप ले लिया, जिससे नाले में बाढ़ जैसी स्थित बन गई और मलबा सीधे गांव में घुस गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई।अचानक उफान पर आए नाले की जद में 3 मकान आ गए। लोगों ने तुरंत घर से भागकर जान बचाई। सुबह जब लोगों ने अपने चारों ओर तबाही का मंजर देखा ताे हैरान रह गए, गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़कें टूट चुकी थीं, सड़कों पर खड़ी कई कारें मलबे के ढेर में दबी हुई थीं और कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा था। इस अप्रत्याशित आपदा के बाद से स्थानीय लोग दहशत में हैं और प्रशासन से तत्काल राहत व सुरक्षित पुनर्वास की मांग कर रहे हैं।

विधायक ने संभाला मोर्चा, राहत कार्य शुरू
घटना की सूचना मिलते ही रविवार सुबह स्थानीय विधायक कैप्टन रणजीत सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। विधायक ने तत्काल लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर जेसीबी मशीनों की मदद से सड़कें खोलने और मलबा हटाने का काम शुरू करवाया।
PunjabKesari

सरकार करेगी हरसंभव मदद : कैप्टन रणजीत सिंह
इस मौके पर विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने कहा कि खैरी में आई बाढ़ से बहुत नुक्सान हुआ है। कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और सड़कें टूट गई हैं। हमारी पहली प्राथमिकता प्रभावित लोगों तक तुरंत राहत पहुंचाना और सड़कों को बहाल करना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन को नुक्सान का आकलन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सरकार सभी प्रभावित परिवारों की हरसंभव सहायता करेगी और किसी को भी बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा।

और ये भी पढ़े

हिमाचल प्रदेश की खबरें व्हाट्सएप पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!