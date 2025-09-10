Hamirpur: तकनीकी विश्वविद्यालय में स्पॉट काऊंसलिंग, B.Pharmacy में 325 अभ्यर्थियों को सीटें आबंटित

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में बुधवार को बीफार्मेसी (डायरैक्ट एंट्री) में प्रवेश के लिए स्पॉट राऊड काऊंसलिंग हुई, जिसमें मैरिट के आधार पर 325 अभ्यर्थियों को सीटें आबंटित की गईं।

हमीरपुर (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में बुधवार को बीफार्मेसी (डायरैक्ट एंट्री) में प्रवेश के लिए स्पॉट राऊड काऊंसलिंग हुई, जिसमें मैरिट के आधार पर 325 अभ्यर्थियों को सीटें आबंटित की गईं। इस दौरान जिन अभ्यर्थियों को सीटें आबंटित की गई हैं, उन्हें 12 सितम्बर तक संबंधित शिक्षण संस्थान में रिपोर्ट करनी होगी। वहीं 11 सितम्बर को बीफार्मेसी (लैटरल एंट्री) और 12 सितम्बर को बीटैक (लैटरल एंट्री) की काऊंसलिंग तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में प्रात: साढ़े 9 बजे से शुरू होगी।

बीटैक (डायरैक्ट एंट्री) की काऊंसलिंग संबंधित शिक्षण संस्थानों में 12 सितम्बर को होगी। इसी तरह एमएससी भौतिकी और पर्यावरण विज्ञान, एमबीए पर्यटन, योग और एमटैक (सीएसई) की काऊंसलिंग 11 सितम्बर को तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में होगी। एमटैक (सीई), एमटैक (ईवीटी) की काऊंसलिंग 11 सितम्बर को संबंधित शिक्षण संस्थानों में होगी, जबकि एमबीए और एमसीए की काऊंसलिंग 12 सितम्बर को संबंधित शिक्षण संस्थानों में प्रस्तावित है।

