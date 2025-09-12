Hamirpur के भोरंज उपमंडल में 16 सितम्बर को रहेगी छुट्टी : डीसी

सायर उत्सव के उपलक्ष्य पर 16 सितम्बर को भोरंज उपमंडल में स्थानीय अवकाश रहेगा। इस संबंध में डीसी अमरजीत सिंह की ओर से पहले ही आदेश जारी हो चुके हैं।

हमीरपुर (ब्यूरो): सायर उत्सव के उपलक्ष्य पर 16 सितम्बर को भोरंज उपमंडल में स्थानीय अवकाश रहेगा। इस संबंध में डीसी अमरजीत सिंह की ओर से पहले ही आदेश जारी हो चुके हैं। दरअसल जिला स्तर पर हर वर्ष 2 स्थानीय अवकाश घोषित किए जाते हैं। जिला हमीरपुर में इस वर्ष 4 उपमंडलों हमीरपुर, सुजानपुर, बड़सर और नादौन में 13 जनवरी को लोहड़ी पर स्थानीय अवकाश रखा गया था, जबकि भोरंज उपमंडल में लोहड़ी के बजाय 16 सितम्बर को सायर की छुट्टी रखी गई है। इसके अलावा जिले के सभी उपमंडलों में 22 अक्तूबर को गोवर्धन पूजा के अवसर पर भी स्थानीय अवकाश रहेगा।