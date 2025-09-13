Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Hamirpur: ऑनलाइन क्लास के दौरान अश्लील वीडियो प्रसारित करने का मामला, बयान दर्ज

Hamirpur: ऑनलाइन क्लास के दौरान अश्लील वीडियो प्रसारित करने का मामला, बयान दर्ज

Edited By Kuldeep, Updated: 13 Sep, 2025 09:44 PM

hamirpur online class porn video

जिले के एक सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल के छात्र द्वारा ऑनलाइन क्लास के दौरान अश्लील वीडियो प्रसारित करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है।

हमीरपुर (अजय): जिले के एक सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल के छात्र द्वारा ऑनलाइन क्लास के दौरान अश्लील वीडियो प्रसारित करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। संवेदनशील मामला होने की वजह से पुलिस भी इस मामले को लेकर हर एंगल और गहनता से छानबीन करने में जुटी हुई है। शनिवार दोपहर को पुलिस ने स्कूल में कार्यरत शिक्षिका समेत छात्रों और परिजनों के बयान कलमबद्ध करने के लिए पुलिस चौकी बुलाया। बताया जा रहा है कि शनिवार को स्कूल में अवकाश होने के कारण पुलिस ने उन्हें पुलिस चौकी बुलाया था, जहां उनके बयान दर्ज किए गए। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को भी इस मामले के संदर्भ में कुछ लोग एसपी भगत सिंह ठाकुर से मिले थे और उनसे उचित जांच और कार्रवाई की मांग की थी। एसपी ने बताया कि पुलिस इस मामले में हर एंगल से छानबीन कर रही है।

इस घटनाक्रम से अन्य स्कूलों को सबक लेने की जरूरत
ऑनलाइन क्लासिज के दौरान छात्र द्वारा ग्रुप में अश्लील वीडियो प्रसारित करने के संवेदनशील घटनाक्रम से अन्य सभी स्कूलों को सबक लेने की जरूरत है। कोविड काल के दौरान स्कूलों द्वारा छात्रों की ऑनलाइन क्लासिस लेने का कार्य शुरू हुआ था, ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो सके। भविष्य में इस तरह की घटना पेश न आए, इस बारे सभी स्कूलों को एडवांस टैक्नोलॉजी और सिक्योर सिस्टम से लैस ऑनलाइन क्लासिज लेने पर विचार करना बेहद अनिवार्य होगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!