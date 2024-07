शिमला में मूसलाधार बारिश से ड्रेनेज सिस्टम फेल, टूटीकंडी में घरों व दुकानों में घुसा पानी और मलबा

Edited By Vijay, Updated: 08 Jul, 2024 05:53 PM

शिमला (वंदना): शिमला में सोमवार को मूसलाधार बारिश से शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इसके चलते नालियों व नालों का पानी और मलबा लोगों के घरों में घुसने से काफी नुक्सान हुआ है। डिप्टी मेयर उमा कौशल के वार्ड टूटीकंडी के पांजड़ी इलाके में बारिश का पानी लोगों के घरों व दुकानों में जा घुसा है। इससे घरों के भीतर रखा सामान खराब हो गया है, साथ ही बारिश के पानी और मलबे से मकानों को भी खतरा पैदा हो गया है। बीती रात और सोमवार सुबह शिमला में भारी बारिश होने से भूस्खलन होने का खतरा भी बढ़ गया है। शहर के सभी नाले और नालियां मलबे से ब्लॉक हो गए हैं। कृष्णानगर में पहले से ही कई मकान खतरे की जद में हैं, ऐसे में नालों के बंद होने से यहां पर खतरा और बढ़ गया है। वहीं शहर के उपगनर भट्टाकुफर, समिट्री, न्यू शिमला, छोटा शिमला, बैनमोर इत्यादि क्षेत्रों में पेड़ों के गिरने का खतरा भी बढ़ गया है। कई पेड़ घरों के लिए खतरा बने हुए हैं जो कभी भी गिर सकते हैं।



शामली खड्ड में अवैध डंपिंग से आसपास के मकानों काे खतरा

शहर के न्यू शिमला के साथ लगते बड़ागांव क्षेत्र के शामली खड्ड में अवैध डंपिंग करने की शिकायत लगातार ग्रामीण प्रशासन से कर रहे हैं। यहां पर लोग अपने भवन निर्माण सामाग्री की अवैध डंपिंग कर रहे हैं, जिससे खड्ड् के आसपास के मकानों व जंगलों को नुक्सान की आशंका बनी हुई है। भारी बारिश होने से मलबा कभी भी आसपास के घरों के लिए कहर बरपा सकता है, ऐसे में स्थानीय लोगों ने अवैध डंपिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि स्थानीय लोग सुरक्षित रह सकें। स्थानीय लोगों की ओर से इस मामले को कई बार प्रशासन के समक्ष भी उठाया गया है, लेकिन अभी तक अवैध डंपिंग को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।



पेयजल परियोजनाओं में भरी गाद, शहर में तीसरे दिन मिलेगा पानी

पेयजल परियोजनाओं में भारी बारिश के कारण गाद जमने से लिफ्टिंग प्रभावित हो रही है, ऐसे में शहर में जल प्रबंधन कंपनी फिलहाल पानी की सप्लाई नियमित नहीं करेगी। छोटा शिमला जोन के तहत कंपनी ने कुछ दिन नियमित आपूर्ति को शुरू किया था, लेकिन कोटी बरांडी योजना में गाद आने से यहां से लिफ्टिंग प्रभावित हो रही है, ऐसे में कंपनी ने नियमित आपूर्ति को बंद कर अभी तीसरे दिन ही जलापूर्ति करने का फैसला लिया है। कंपनी प्रबंधन का कहना है कि मूसलाधार बारिश से गाद की समस्या होने के कारण फिलहाल अभी आपूर्ति तीसरे दिन ही लोगों को दी जाएगी। जब तक गाद की समस्या कम नहीं होती तब तक शहर में तीसरे दिन ही जलापूर्ति मिलेगी।

