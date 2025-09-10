Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bilaspur: स्कूटी की डिक्की से चरस बरामद, 27 वर्षीय युवक गिरफ्तार

Bilaspur: स्कूटी की डिक्की से चरस बरामद, 27 वर्षीय युवक गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 10 Sep, 2025 02:45 PM

hashish recovered from scooty youth arrested

शहरी पुलिस चौकी की टीम ने एक स्कूटी सवार काे 31.64 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार शहरी पुलिस चौकी की टीम इंडस्ट्री एरिया में गश्त कर रही थी।

बिलासपुर (बंशीधर): शहरी पुलिस चौकी की टीम ने एक स्कूटी सवार काे 31.64 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार शहरी पुलिस चौकी की टीम इंडस्ट्री एरिया में गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस टीम ने  राजकीय कन्या विद्यालय के पास नाका लगा दिया और वाहनों का निरीक्षण शुरू कर दिया। नाके के दाैरान चांदपुर की ओर से आए एक स्कूटी सवार काे जांच के लिए राेका गया।

तलाशी के दौरान स्कूटी की डिक्की से चरस बरामद हुई़, जिस पर पुलिस ने स्कूटी सवार काे माैके पर ही दबाेच लिया। आराेपी की पहचान 27 वर्षीय संजय उर्फ टकला पुत्र साजन निवासी वार्ड नंबर-8 डियारा सैक्टर बिलासपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध थाना सदर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। एएसपी बिलासपुर शिव चौधरी ने बताया कि थाना सदर पुलिस द्वारा मामले की आगामी कार्रवाई की जा रही है।

हिमाचल प्रदेश की खबरें व्हाट्सएप पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!