Bilaspur: स्कूटी की डिक्की से चरस बरामद, 27 वर्षीय युवक गिरफ्तार

बिलासपुर (बंशीधर): शहरी पुलिस चौकी की टीम ने एक स्कूटी सवार काे 31.64 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार शहरी पुलिस चौकी की टीम इंडस्ट्री एरिया में गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस टीम ने राजकीय कन्या विद्यालय के पास नाका लगा दिया और वाहनों का निरीक्षण शुरू कर दिया। नाके के दाैरान चांदपुर की ओर से आए एक स्कूटी सवार काे जांच के लिए राेका गया।

तलाशी के दौरान स्कूटी की डिक्की से चरस बरामद हुई़, जिस पर पुलिस ने स्कूटी सवार काे माैके पर ही दबाेच लिया। आराेपी की पहचान 27 वर्षीय संजय उर्फ टकला पुत्र साजन निवासी वार्ड नंबर-8 डियारा सैक्टर बिलासपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध थाना सदर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। एएसपी बिलासपुर शिव चौधरी ने बताया कि थाना सदर पुलिस द्वारा मामले की आगामी कार्रवाई की जा रही है।

