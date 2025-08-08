Main Menu

Hamirpur: बाबा बालकनाथ दियोटसिद्ध मंदिर के रास्ते पर पहाड़ी से गिरी चट्टानें

Edited By Vijay, Updated: 08 Aug, 2025 07:08 PM

rocks fell from the hill on the way to baba balaknath deotsidh temple

5 दिनों से लगातार बारिश के चलते बड़सर उपमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में ल्हासे गिरने से बहुत से सड़क मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, वहीं शुक्रवार सुबह करीब 10.30 बजे बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध के......

बिझड़ी(सुभाष): 5 दिनों से लगातार बारिश के चलते बड़सर उपमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में ल्हासे गिरने से बहुत से सड़क मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, वहीं शुक्रवार सुबह करीब 10.30 बजे बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध के गेट नम्बर 5 के रास्ते में धौलगिरि की पहाड़ी से चट्टानें गिरने के चलते ऊपरी बाजार से होकर गुफा तक पहुंचने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। इसके चलते श्रद्धालु गेट नम्बर 1 से होकर ही बाबा की गुफा के दर्शन कर पाए। बताते चलें कि जिस समय यह घटना घटी उस समय श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं थी, जिसके चलते किसी को कोई नुक्सान नहीं हुआ है।

मंदिर न्यास अध्यक्ष एसडीएम बड़सर राजेंद्र गौतम ने बताया कि इस लैंडस्लाइड से किसी भी श्रद्धालु को कोई चोट नहीं आई है। मंदिर न्यास प्रशासन मलबे को हटाने और भविष्य में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुरम्मत कार्य में जुट गया है। मंदिर अधिकारी संदीप चंदेल ने बताया कि गेट नम्बर 5 से श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगाकर मलबे को हटाने के बाद शाम तक रास्ते को खोल दिया गया।

 

