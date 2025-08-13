Main Menu

  • Hamirpur: विधायक ने लगाए आराेप, कहा-पुलिस ने बिना वारंट छापेमारी कर धमकाए कर्मचारी, CCTV की हार्ड डिस्क भी चुराई

Edited By Vijay, Updated: 13 Aug, 2025 06:53 PM

mla ashish sharma

सदर विधायक आशीष शर्मा ने होटल हमीर में प्रैस वार्ता करते हुए कहा कि गत दिवस पुलिस ने पुंग खड्ड में महावीर स्टोन क्रशर जोकि मेरे चाचा का है, उस पर बिना वारंट के छापेमारी की और वहां पर रखे केयर टेकर को धमकाया, जोकि निंदनीय है।

हमीरपुर (राजीव): सदर विधायक आशीष शर्मा ने होटल हमीर में प्रैस वार्ता करते हुए कहा कि गत दिवस पुलिस ने पुंग खड्ड में महावीर स्टोन क्रशर जोकि मेरे चाचा का है, उस पर बिना वारंट के छापेमारी की और वहां पर रखे केयर टेकर को धमकाया, जोकि निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून के दायरे में ही कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके चाचा ने डीसी, एसपी और डीजीपी को पत्र लिख कर उक्त पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है, जिसने कानून को हाथ में लेकर बिना वारंट के वहां तैनात 2 कर्मचारियों को डराया व धमकाया तथा क्रशर के सीसीटीवी की हार्ड डिस्क चुराई।

डेढ़ साल से बन्द है क्रशर, खनन विभाग के पास दर्ज है हिसाब
आशीष शर्मा ने कहा कि क्रशर डेढ़ साल से बन्द है तथा जो भी रॉ मैटीरियल वहां था, इसका पूरा हिसाब खनन विभाग के पास दर्ज है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने मेरी जेसीबी या मशीनरी खनन करते पकड़ी हो तो बताएं। उन्होंने कहा कि पुलिस और सरकार मेरी छवि खराब करने के लिए मेरे ऊपर व मेरे परिवार के ऊपर झूठे मुकद्दमे बना रही है। उन्होंने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं तथा इस झूठी कार्रवाई के खिलाफ में कोर्ट के माध्यम से भी कानून को हाथ में लेने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊंगा।  

पुलिस के पास पुख्ता सबूत, कार्रवाई भी पूरी तरह निष्पक्ष : एएसपी
एएसपी राजेश शर्मा का कहना है कि पुलिस ने जो भी कार्रवाई की है, वह पुख्ता सबूतों के आधार पर की है। उन्होंने कहा कि जब पुलिस मौके पर गई और क्रशर की तलाशी ली तो स्थानीय पंचायत प्रधान मौके पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि पुलिस के पास यह भी सबूत व गवाह है कि 7-8 अगस्त तक पुंग खड्ड में इस क्रशर पर खनन होता रहा है। जब पुलिस ने मौके पर छापेमारी की तो ताजा रॉ मैटीरियल भी पकड़ा गया तथा मशीनरी भी पकड़ी गई है। उन्होंने बताया कि क्रशर पर मौजूद मुंशी फोन पर मिल रही गाइडलाइन्स के अनुसार काम कर रहा था और जो क्रशर का मालिक था, उसको मौके पर पुलिस ने बुलाया लेकिन वह नहीं आया और न ही उन्होंने सीसीटीवी कैमरे का पासवर्ड पुलिस को दिया। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी की हार्ड डिस्क जांच के लिए कब्जे में ली है। उन्होंने बताया कि क्रशर मालिक को ई-मेल पर शिकायत भेज कर आज भी बुलाया गया, लेकिन वह नहीं आए। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा अवैध खनन मामले में पुलिस निष्पक्ष और सही जांच करेगी।   

