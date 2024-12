Kangra: वन विभाग ने नाकाबंदी पर पकड़ी खैर के मौछों से भरी जीप, चालक सहित 3 लोग गिरफ्तार

वन विभाग की टीम ने नाकाबंदी के दौरान खैर के मौछों से भरी एक पिकअप जीप को काबू कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

ठाकुरद्वारा (गगन): वन विभाग की टीम ने नाकाबंदी के दौरान खैर के मौछों से भरी एक पिकअप जीप को काबू कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वन रेंज अधिकारी भदरोआ अभिनव ठाकुर ने बताया कि डीएफओ नूरपुर अमित शर्मा ने निर्देशानुसार बीती रात वन विभाग की एक टीम ने कंडवाल व दूसरी टीम ने इंदौरा-उलैहड़िया सड़क पर नाका लगाया था।

उलैहड़ियां में लगाए नाके के दौरान वीरवार सुबह एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो चालक गाड़ी को भगाने लगा। इस दौरान तेज रफ्तार होने के चलते गाड़ी एक सफेदे के पेड़ से टकरा गई और टकराते ही चालक मौके से भागने लगा, जिसे उसी समय काबू कर लिया गया। वहीं गाड़ी में बैठे 2 अन्य लोगों को भी काबू किया गया।

जब गाड़ी को चैक किया तो उसमें 25 खैर के मौछे लदे हुए पाए गए। आरोपियों की पहचान गोविंद, राकेश व विशाल निवासी डमटाल व कोटला मंगवाल के रूप में हुई है। चालक के पास लाइसैंस भी नहीं था। गाड़ी बिट्टा नामक व्यक्ति के नाम पर है जोकि कोटला मंगवाल का ही रहने वाला है।

अभिनव ठाकुर ने बताया कि प्राथमिक जांच में यह पाया गया है कि यह खैर की लकड़ी डमटाल क्षेत्र के जंगल से काटी गई है। गाड़ी को कब्जे में लेकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इंदौरा कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें 30 दिसम्बर तक रिमांड पर भेजा दिया है।

