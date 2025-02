Chamba: होली और भरमौर में भीषण अग्निकांड, 4 मकान जलकर राख...कार भी चपेट में आई

भरमौर व होली के चन्हौता में 4 मकान आग की भेंट चढ़ गए, जिससे लाखों रुपए का नुक्सान हुआ है। इसके चलते 4 परिवारों की जमापूंजी पलभर में जलकर राख हो गई।

भरमौर (उत्तम): भरमौर व होली के चन्हौता में 4 मकान आग की भेंट चढ़ गए, जिससे लाखों रुपए का नुक्सान हुआ है। इसके चलते 4 परिवारों की जमापूंजी पलभर में जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का कोई पता नहीं चल पाया है। प्रशासनिक टीम ने राहत एवं बचाव कार्य के बाद प्रभावितों को राहत राशि प्रदान की।

जानकारी के अनुसार होली की चन्हौता पंचायत के मछैतर में एक मकान में अचानक आग लग गई। आग की लपटों ने 2 अन्य घराें समेत सड़क के किनारे खड़ी एक आल्ट कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे तीनों मकान व कार जलकर पूरी तरह से राख हो गए हैं। हादसा शनिवार सुबह करीब 6 बजे हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घर लकड़ी का होने के चलते आग चारों ओर फैल गई।

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग व विद्युत कंपनी ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची तथा राहत व बचाव कार्य शुरू किया। अग्निकांड में पूर्व प्रधान विचित्र राम का घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया है, वहीं पर साथ लगते काका राम व बबलू राम का मकान भी इसकी चपेट में आ गए हैं। बबलू के 4 कमरे व राजेंद्र कुमार की ऊपरी मंजिल जलकर राख हो गई। पुलिस विभाग व प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। नुक्सान का आकलन किया जा रहा है।

वहीं दूसरी तरह उपमंडल भरमौर में देर रात करीब 12 बजे भरमौर में ही आग लगने का मामला सामने आया। यहां पर फायर ब्रिगेड ने मौका रहते ही आग पर काबू पा लिया, जिससे आसपास के मकान जलने से बच गए। भरमौर में टैक्सी चालक पुरुषोत्तम कुमार के मकान की चौथी मंजिल में आग लग गई। इस दौरान आग लगी परिवार के सभी सदस्य घर में ही मौजूद थे। आग को बुझाने के दौरान पुरुषोत्तम कुमार को चोट भी आई, जिसके बाद उसका उपचार करवाया गया।

भरमौर पंचायत के प्रधान अनिल कुमार ने बताया कि भरमौर में आग के कारण प्रभावित को काफी नुक्सान हुआ है। मकान की ऊपरी मंजिल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। इस बारे में राजस्व विभाग की तरफ से नुक्सान का आकलन किया गया है। प्रभावित परिवार को जल्द ही राहत राशि दी जाएगी।

