Chamba: वन मित्र भर्ती का परिणाम घोषित, लड़कों के मुकाबले लड़कियाें का रहा दबदबा

चम्बा (ब्यूरो): वन विभाग ने वन मित्र भर्ती प्रक्रिया का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें लड़कों के मुकाबले लड़कियाें का दबदबा रहा है। चम्बा ब्लॉक की बात की जाए तो यहां 12 लड़कियाें व 6 लड़कों का चयन किया गया है। इसके अलावा डल्हौजी व तीसा में भी लड़कों के मुकाबले लड़कियां अधिक चयनित हुई हैं। विभाग ने चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है।

चम्बा ब्लाॅक की गुड्डा बीट से शीतल कुमारी का चयन किया गया है, जबकि करंगड़ राख से अंकिता कुमारी, सरोड़ी बीट से अभिषेक शर्मा, लोअर जुमहार से प्रिया, शामधार बीट से आदिति, छुला बीट से काजल, कीड़ी से विजय कुमार, साहाे से अमिशा, सारा से हरिंद्र कुमार, खंरगड़ा से सन्नी, छुवारू बीट से रविंद्र कुमार, तलाई से काजल, कडेड से विशाल, भालका से मुस्कान कुमारी, दादरा से बिंदू राम, सरोल से रामा कुमारी, धार से किरण, सिल्ला से सपना, बरौर से आरती का चयन किया गया है।

सिहुंता ब्लॉक के टुंडी बीट से ललिता देवी, मोरठू से शन्नी, सिहुंता से अंजलि, सुहार से सचिव, घरानू से रविंद्र चौहान, मोतलास अजय, पधर से अजीत कुमार, लोहार से सूरज कुमार, ककरोटी से पायल, हथली से विशाल चंदेल, गोला से अंजू नरियाल का चयन किया गया है। इसके अलावा डल्हौजी के बनीखेत से दीक्षा कुमारी, नगाली कनिष्का, शेरपुर से सूरज कुमार, मागजीन से अजय कुमार, गोली से संतोषी देवी, घराटगला से अंजली देवी, बाथरी से अमन, सुर्खीगला से अमिशा देवी, आहला बीट से कनिका देवी, सिंगी से राेहित, भनौता से सचिन कुमार, उदयपुर से हितेश कुमार, द्रहडा से कुशल, चीलबंगला से पल्लवी देवी का चयन किया गया।

चुराह के चांजू बीट से रिया कुमारी, दियोला से राजो, सुंदरी बीट से नवीन कुमार, टिकरी बीट से शालिनी कुमारी, थल्ली से भूम देल, कलवला बीट से औकात अली, नागनी से यासीन मोहम्मद, बारा बीट से दिनेश दंतुई से केवल कुमार,जसौर बीट से प्रियंका नेगी तथा भगेई से नेहा कुमारी का चयन किया गया है। अभ्यर्थियों के चयन के अलावा सभी बीटों से 2-2 अभ्यर्थियों को वेटिंग में रखा गया है। चयनित किया गया कोई अभ्यर्थी अगर नौकरी नहीं करना चाहता है या उसका चयन किसी दूसरे विभाग में हो जाता है तो वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी का चयन किया जा सकता है।

डीएफओ चम्बा कृतज्ञ कुमार ने बताया कि वन मित्र भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को इसकी सूचना दे दी गई है। सभी बीटों से 2-2 अभ्यर्थियों को वेटिंग में रखा गया है, जल्द ही अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लैटर दिए जाएंगे।

