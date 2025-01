Chamba: तुनुहट्टी व नैनीखड्ड में चोरों के हौसले बुलंद, NH किनारे खड़ी कार के चारों टायर उड़ाए

चम्बा जिला के प्रवेशद्वार तुनुहट्टी व नैनीखड्ड क्षेत्र में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। तुनुहट्टी पंचायत के डगोह गांव में शातिर नैशनल हाईवे किनारे खड़ी एक कार के चारों टायर लेकर रफूचक्कर हो गए।

तुनुहट्टी (संजय): चम्बा जिला के प्रवेशद्वार तुनुहट्टी व नैनीखड्ड क्षेत्र में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। तुनुहट्टी पंचायत के डगोह गांव में शातिर नैशनल हाईवे किनारे खड़ी एक कार के चारों टायर लेकर रफूचक्कर हो गए। पीड़ित युवक अजू के अनुसार उसने रोज की तरह बुधवार को अपनी कार घर के ऊपर एनएच किनारे खड़ी की थी, लेकिन जब वीरवार सुबह वह कार के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी कार के चारों टायर गायब थे। कार को शातिरों ने पत्थरों के सहारे खड़ा कर रखा था। घटना के बाद युवक ने इसकी सूचना पुलिस चौकी बकलोह को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेते हुए मामला दर्ज किया।

बता दें कि इससे पूर्व भी इसी युवक के घर पर चोरों ने सेंध लगाकर 40000 रुपए की नकदी समेत एक सोने की अंगूठी पर अपना हाथ साफ कर दिया था। नैनीखड्ड और तुनुहट्टी इलाके में चोर गिरोह इतना बेखौफ हो गया है कि आए दिन एक के बाद एक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इससे पहले इसी गांव के समीप चोरों ने एक खोखे में 5 बार सेंध लगाकर सामान पर हाथ साफ किया था, साथ ही 2 स्कूलों के ताले तोड़कर उनमें रखे गए गैस सिलैंडर उड़ा लिए थे।

इलाके में चोरी की इतनी घटनाओं को देखते हुए लोगों में अब दहशत का माहौल पैदा हो गया है। लोग हैरान हैं कि चोरी की इतनी घटनाओं के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक भी खाली हैं। इन सारी घटनाओं को अंजाम देने वाला एक भी चोर अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। लोगों ने पुलिस विभाग से गुहार लगाई है कि चोरी की घटना को अंजाम देने वाले लोगों को जल्द पकड़ा जाए।

